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Украина и США подписали Меморандум о соглашении о минералах - Свириденко

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Украина и США подписали меморандум о соглашении о полезных ископаемых, что свидетельствует о совместной работе команд. Также идет подготовка к созданию Фонда инвестиций в восстановление Украины.

Украина и США подписали Меморандум о соглашении о минералах - Свириденко

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум о соглашении о полезных ископаемых. Этот документ свидетельствует о конструктивной работе украинской и американской команд. Об этом 17 апреля сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в соцсети Facebook, передает УНН.

Сегодня сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам

- говорится в заметке.

По словам Свириденко, также готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

Соответствующее соглашение откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов – именно с такой целью команды работают над документом

- написала министр экономики Украины.

"Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину", - добавила политик.

Впереди – финализация текста Соглашения и его подписание. А дальше – ратификация парламентами

- отметила Свириденко.

Она поблагодарила технические команды – украинскую и американскую – за профессиональную, конструктивную и быструю работу.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что Украина и США могут подписать меморандум о намерениях по соглашению о полезных ископаемых уже 17 апреля. Документ подпишут онлайн, пока юристы работают над соглашением.

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг - Трамп 17.04.25, 20:13 • 2788 просмотров

Вита Зеленецкая

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