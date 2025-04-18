Украина и США подписали Меморандум о соглашении о минералах - Свириденко

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум о соглашении о полезных ископаемых. Этот документ свидетельствует о конструктивной работе украинской и американской команд. Об этом 17 апреля сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в соцсети Facebook, передает УНН.

Сегодня сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам - говорится в заметке.

По словам Свириденко, также готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

Соответствующее соглашение откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов – именно с такой целью команды работают над документом - написала министр экономики Украины.

"Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину", - добавила политик.

Впереди – финализация текста Соглашения и его подписание. А дальше – ратификация парламентами - отметила Свириденко.

Она поблагодарила технические команды – украинскую и американскую – за профессиональную, конструктивную и быструю работу.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что Украина и США могут подписать меморандум о намерениях по соглашению о полезных ископаемых уже 17 апреля. Документ подпишут онлайн, пока юристы работают над соглашением.

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг - Трамп