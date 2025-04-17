Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых уже в следующий четверг, 24 апреля. Ранее Владимир Зеленский заявлял о возможности подписания меморандума 17 апреля.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг, 24 апреля. Об этом Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджой Мелони, передает УНН.
Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут уже сегодня, 17 апреля, подписать меморандум в рамках соглашения о недрах.