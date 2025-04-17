Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг, 24 апреля. Об этом Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджой Мелони, передает УНН.

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг

- сказал Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут уже сегодня, 17 апреля, подписать меморандум в рамках соглашения о недрах.