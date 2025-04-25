Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна на чолі з Президентом Володимиром Зеленським не підписала фінальні документи угоди про рідкісноземельні ресурси, проте він сподівається, що вона буде підписана негайно. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Україна на чолі з Володимиром Зеленським не підписала фінальні документи щодо дуже важливої угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних елементів. Це запізнення щонайменше на три тижні. Сподіваємося, що вона буде підписана негайно. Робота над загальною мирною угодою між росією та Україною йде гладко. Успіх, здається, в майбутньому - написав Трамп.

Нагадаємо

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що угоду про економічне партнерство між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин цього тижня підписано не буде.