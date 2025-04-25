Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил, что Украина не подписала соглашение с США по редкоземельным элементам. Он выразил надежду, что соглашение будет подписано в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина во главе с Президентом Владимиром Зеленским не подписала финальные документы соглашения о редкоземельных ресурсах, однако он надеется, что она будет подписана немедленно. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.
Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала финальные документы по очень важному соглашению с Соединенными Штатами по редкоземельным элементам. Это опоздание минимум на три недели. Надеемся, что она будет подписана немедленно. Работа над общим мирным соглашением между россией и Украиной идет гладко. Успех, кажется, в будущем
Напомним
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что соглашение об экономическом партнерстве между Украиной и США по редкоземельным ископаемым на этой неделе подписано не будет.