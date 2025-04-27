Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля
Київ • УНН
Допомога США до підписання угоди про надра не буде зарахована. Україна має 50 млрд доларів доходів від заморожених російських активів.
Київ домовився про те, що допомога США, надана Вашингтоном до підписання угоди про надра, в ній не буде зарахована. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.
Деталі
За його словами, він провів важливу зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода про копалини.
Маємо хороший прогрес. Головне - чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання
Він також зазначив, що Україна вже має підтверджені 50 млрд доларів доходів від заморожених російських активів, які будуть використані для бюджетних потреб, фіксування військових видатків та швидкого відновлення.
Але наша ціль - повна конфіскація. Окрім їхньої конфіскації, запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватись у фонд відновлення України. Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у росії
Він додав, що санкції проти росії залишаються важливим інструментом тиску, адже "агресор постійно намагається їх послабити".
Нагадаємо
Угода щодо рідкісноземельних копалин з Україною буде укладена. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волц. За його словами, учасники переговорів "наполегливо працювали протягом вихідних", і президент США Дональд Трамп " сповнений рішучості це зробити".
Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини25.04.25, 22:10 • 51042 перегляди