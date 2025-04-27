Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

Київ домовився про те, що допомога США, надана Вашингтоном до підписання угоди про надра, в ній не буде зарахована. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.

За його словами, він провів важливу зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода про копалини.

Маємо хороший прогрес. Головне - чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання