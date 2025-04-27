Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
Ексклюзив
16:20 • 7422 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Ексклюзив
27 квітня, 05:03 • 29526 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 77669 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 74464 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 56082 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 117709 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 63247 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 51046 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 50806 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 54293 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+5°
0.8м/с
52%
761 мм
Популярнi новини

Дуда про зустріч Зеленського й Трампа: найголовніше - це інтереси Польщі та поляків

27 квітня, 10:41 • 13135 перегляди

Обговорення врегулювання війни рф проти України: у кремлі побачили "спільні позиції" у словах Трампа

27 квітня, 11:32 • 5236 перегляди

Британська розвідка пояснила, чому рф продовжить вербування іноземців для війни

27 квітня, 12:44 • 6142 перегляди

Вибух в порту Ірану: кількість жертв зросла до 28, сотні поранених

27 квітня, 13:00 • 3816 перегляди

НБУ продав за тиждень понад 600 млн доларів: деталі

27 квітня, 13:41 • 6532 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 117710 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 98552 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 127708 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 178080 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 337261 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Урсула фон дер Ляєн

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 77671 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 37515 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 73382 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 64576 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 68393 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Готовність 2030

Signal

КАБ-250

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

Київ • УНН

 • 1112 перегляди

Допомога США до підписання угоди про надра не буде зарахована. Україна має 50 млрд доларів доходів від заморожених російських активів.

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

Київ домовився про те, що допомога США, надана Вашингтоном до підписання угоди про надра, в ній не буде зарахована. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.

Деталі

За його словами, він провів важливу зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода про копалини.

Маємо хороший прогрес. Головне - чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання

- розповів глава українського уряду.

Він також зазначив, що Україна вже має підтверджені 50 млрд доларів доходів від заморожених російських активів, які будуть використані для бюджетних потреб, фіксування військових видатків та швидкого відновлення.

Але наша ціль - повна конфіскація. Окрім їхньої конфіскації, запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватись у фонд відновлення України. Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у росії

- уточнив Шмигаль.

Він додав, що санкції проти росії залишаються важливим інструментом тиску, адже "агресор постійно намагається їх послабити".

Нагадаємо

Угода щодо рідкісноземельних копалин з Україною буде укладена. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волц. За його словами, учасники переговорів "наполегливо працювали протягом вихідних", і президент США Дональд Трамп " сповнений рішучості це зробити".

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини25.04.25, 22:10 • 51042 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Сполучені Штати
Україна
Денис Шмигаль
Київ
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,435.40
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,805.98