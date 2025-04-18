Работа над соглашением с США не может противоречить интеграции Украины в ЕС: правительство обнародовало детали меморандума

Правительство опубликовало текст меморандума, который подписала Украина и США, что удостоверяет намерение финализировать соглашение об экономическом партнерстве. В нем, в частности отмечается, что работа над соглашением об ископаемых не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины, передает УНН.

Детали

"Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, который удостоверяет конструктивную совместную работу над соглашением об экономическом партнерстве и подтверждает намерение финализировать и заключить Соглашение, которое будет выгодно обоим народам", - напоминает правительство.

Отмечается, что соглашение будет предусматривать создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

"В меморандуме говорится, что соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов. Кроме того, он подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину", - говорится в сообщении.

Также, согласно тексту меморандума, США и Украина признают вклад, который Украина внесла в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

"Кроме этого, документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные со вступлением в ЕС или связанные с соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами. То есть работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины", - отмечает правительство.

Меморандум подписан в рамках переговорного процесса, который происходит в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 11 апреля 2025 г. № 333-р.

Полный текст меморандума можно прочитать здесь.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг, 24 апреля.

Контекст

28 марта Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина получила новый вариант соглашения о полезных ископаемых от США, который отличается от предыдущего документа. Он подчеркивал, что Украина не планирует признавать военную помощь от США как долг соглашения.

Администрация Трампа, как пишет Bloomberg, настаивает на том, чтобы Украина заключила соглашение о распределении прибылей от будущих украинских инвестиционных проектов, включая полезные ископаемые и инфраструктуру. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной Украине при предыдущем президенте Джо Байдене, с тех пор как россия начала свое полномасштабное вторжение более трех лет назад, поясняет издание. Но, как сообщается, администрация Трампа снизила оценку помощи Украине с 300 до 100 млрд долларов, приблизив ее к украинской оценке в 90 млрд.

Говоря о статусе переговоров 15 апреля, министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Украина поступила с контрпредложением, переговоры все еще продолжаются, но "мы очень, очень близки", и "это даже может быть подписано уже на этой неделе".

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко 16 апреля сообщала, что украинские и американские команды достигли "существенного прогресса" в работе над соглашением об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления Украины, в ближайшее время ожидается формализация соглашения с соответствующим меморандумом о намерениях, команды еще будут работать над конкретными пунктами, и само соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде.

16 апреля заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отмечал, что украинская сторона не ожидает на этой неделе окончательного текста так называемого соглашения об ископаемых с США, переговоры запланированы еще и на следующей неделе.