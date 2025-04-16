По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

Українські та американські команди досягли "суттєвого прогресу" в роботі над угодою про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відновлення України, найближчим часом очікується формалізація угоди з відповідним меморандумом про наміри, команди ще працюватимуть над конкретними пунктами, і сама угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді, повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко у середу у Facebook, пише УНН.

Позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою - є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди - написала Свириденко.

Вона висловила вдячність перемовникам в обох командах.

Зараз ми домовились з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри - найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди - вказала віцепрем'єрка.

З її слів, "команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим".

"Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів", - наголосила вона.

Доповнення

Угоду планувалося підписати наприкінці лютого під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Та на тлі суперечки під час зустрічі між президентами в Овальному кабінеті підписання не відбулося.

25 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що США запропонували Україні нову версію угоди про корисні копалини, яка передбачатиме ратифікацію у Верховній Раді.

Адміністрація Трампа, як пише Bloomberg, наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проектів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої Україні за попереднього президента Джо Байдена, відколи росія почала своє повномасштабне вторгнення понад три роки тому, пояснює видання. Але, як повідомляється, адміністрація Трампа знизила оцінку допомоги Україні з 300 до 100 млрд доларів, наблизивши її до української оцінки в 90 млрд.



Говорячи про статус переговорів 15 квітня, міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що Україна надійшла з контрпропозицією, переговори все ще тривають, але "ми дуже, дуже близькі", і "це навіть може бути підписано вже на цьому тижні".