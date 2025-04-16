По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

Украинские и американские команды достигли "существенного прогресса" в работе над соглашением об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления Украины, в ближайшее время ожидается формализация соглашения с соответствующим меморандумом о намерениях, команды еще будут работать над конкретными пунктами, и само соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде, сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в среду в Facebook, пишет УНН.

Положительный новый шаг со Соединенными Штатами по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины. Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением - есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения - написала Свириденко.

Она выразила благодарность переговорщикам в обеих командах.

Сейчас мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях - в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения - указала вице-премьер.

С ее слов, "команды еще будут работать над конкретными пунктами в соглашении, много уже проработано, и уровень соглашения должен быть достаточно высоким".

"Соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде Украины, предоставит возможность инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста и Украины, и Соединенных Штатов", - подчеркнула она.

Дополнение

Соглашение планировалось подписать в конце февраля во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Но на фоне перепалки во время встречи между президентами в Овальном кабинете подписание не состоялось.

25 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая будет предусматривать ратификацию в Верховной Раде.

Администрация Трампа, как пишет Bloomberg, настаивает на том, чтобы Украина заключила соглашение о разделе прибылей от будущих украинских инвестиционных проектов, включая полезные ископаемые и инфраструктуру. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной Украине за предыдущего президента Джо Байдена, с тех пор как россия начала свое полномасштабное вторжение более трех лет назад, объясняет издание. Но, как сообщается, администрация Трампа снизила оценку помощи Украине с 300 до 100 млрд долларов, приблизив ее к украинской оценке в 90 млрд.



Говоря о статусе переговоров 15 апреля, министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Украина поступила с контрпредложением, переговоры все еще продолжаются, но "мы очень, очень близки", и "это даже может быть подписано уже на этой неделе".