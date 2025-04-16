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США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Київ • УНН

 • 35858 перегляди

Адміністрація Трампа знизила оцінку допомоги Україні з 300 до 100 млрд доларів, наблизивши її до української оцінки в 90 млрд. Переговори щодо економічної угоди тривають.

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

США, схоже, пом'якшили свої вимоги щодо повернення допомоги Україною під час переговорів щодо економічної угоди між двома країнами, з посиланням на людей, знайомих із цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація президента Дональда Трампа знизила оцінку допомоги, наданої США Києву з початку повномасштабного вторгнення росії, з 300 мільярдів доларів до 100 мільярдів доларів

- повідомили джерела видання.

Це, як вказано, наближає цифру до власної оцінки України у понад 90 мільярдів доларів.

Адміністрація Трампа наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проектів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої країні за попереднього президента Джо Байдена, відколи росія почала своє повномасштабне вторгнення понад три роки тому, пояснює видання.

Угода про партнерство, як повідомляється, надасть США право першої вимоги на прибуток, переведеного у спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватись Вашингтоном. Київ домагається кращих умов і відмовляється визнавати минулу допомогу США боргом.

Технічні переговори були дуже продуктивними, сказав представник Міністерства фінансів США, додавши, що вони з нетерпінням чекають скорого завершення переговорів.

Відповідаючи на запитання про статус переговорів у понеділок, міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що Україна надійшла з контрпропозицією на вихідних, і переговори все ще тривають. "Ми дуже, дуже близькі, - сказав Бессент Bloomberg News у Буенос-Айресі. - Це навіть може бути підписано вже на цьому тижні".

Переговори між технічними командами в п'ятницю та суботу були конструктивними, сказало одне із джерел. Але США все одно підійшли до угоди як до можливості компенсувати витрати в Україні за рахунок прибутків від фонду, обсяг якого в останньому проекті досі не вказано, сказав цей представник.

За словами людей, адміністрація Трампа як і раніше не хоче обіцяти майбутні інвестиції у фонд - ключовий інтерес Києва в будь-якій подібній угоді - і відкладає це питання для обговорення. Натомість вона продовжує наполягати на тому, що витрати США щодо України під час війни повинні розглядатися як внесок Вашингтона до фонду, сказали вони на умовах анонімності, оскільки переговори є приватними.

За словами джерел, українським учасникам переговорів було важко відмовити своїх американських колег від такого підходу, який лежав в основі кількох найбільш драконівських вимог з боку Вашингтона.

При цьому видання зауважує, що "Києву потрібно діяти обережно", нагадавши історію з перепалкою в Овальному кабінеті та заяви американських представників.

"Ставки також високі для прагнень Києва приєднатися до Європейського Союзу, оскільки будь-який преференційний режим для США може суперечити їхнім правилам єдиного ринку", - ідеться у публікації. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня назвав мету своєї країни щодо ЄС "червоною лінією №1" для угоди.

Шмигаль заявив, що угода з США про копалини не може зашкодити цілям України щодо ЄС - Bloomberg10.04.25, 13:51 • 8792 перегляди

Переговори минулого тижня у Вашингтоні, як повідомляється, були зосереджені в основному на деталях потенційної угоди, і не включали жодного високопоставленого представника уряду. Юристи продовжуватимуть працювати дистанційно цього тижня, щоб завершити проект якомога швидше, сказала одна з осіб. Юридична компанія Hogan Lovells надає юридичні консультації Києву, пише видання.

Одне із завдань Києва на наступній онлайн-зустрічі наприкінці цього тижня - надати деталі щодо конкретних проектів, які можуть бути ініційовані в межах угоди, сказало джерело.

Проект угоди про розподіл прибутку, представлений американською командою, передбачає численні поступки з боку Києва, наприклад, дозвіл США ділити потенційні доходи від українських інвестицій у прибуткові активи, включаючи нафту, газ, рідкісноземельні мінерали та морські порти, зауважує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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