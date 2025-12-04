Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки

Один з найпопулярніших лікарських засобів для підтримки лімфатичної системи "Лімфоміозот" від німецького бренду Heel повертається на полиці українських аптек. Про відновлення постачання в ексклюзивному коментарі УНН розповів заступник директора ТОВ "Каскад Медікал Регіони" – компанії-імпортера Олександр Люмах.

Як повідомляв УНН, у вересні "Лімфоміозот" зник з українських аптек. Це сталося через руйнування складу, про яке повідомили в соцмережах спільноти "Heel". У дописі йшлося, що склад імпортера зруйновано, а всі запаси лікарських засобів втрачено. Компанія-імпортер тоді запевнила, що докладає максимум зусиль для відновлення постачання.

Ми відновили поставки "Лімфоміозоту" і вже направили перші партії в аптечні мережі. Попри складні обставини, війну і постійні обстріли ми продовжуємо забезпечувати ринок якісними препаратами Heel і прикладатимемо максимум зусиль, щоб подібних перебоїв більше не виникало - зазначив Люмах.

За його словами, повернення препарату стало можливим завдяки оперативному відкриттю нового складу, перебудові логістики та взаємодії з міжнародними партнерами.

Матеріал має виключно інформаційний характер та не є рекламою чи медичною рекомендацією. Для призначення та правильного застосування лікарських засобів зверніться до лікаря.