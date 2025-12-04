$42.200.13
49.230.04
ukenru
Ексклюзив
11:24 • 14 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
3 грудня, 23:09 • 18354 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 33616 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 32607 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 43630 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 52151 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 27065 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29928 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26240 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 26053 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.4м/с
91%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Великій Британії заборонили рекламу Nike, Superdry та Lacoste: в чому причина4 грудня, 02:08 • 6416 перегляди
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою4 грудня, 03:50 • 16007 перегляди
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя4 грудня, 05:23 • 15595 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 15698 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу07:55 • 5476 перегляди
Публікації
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 15831 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 52151 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 45381 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 60833 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 62779 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Європа
Китай
Франція
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 3512 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 19646 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 64645 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 67786 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 121747 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
БМ-21 «Град»
Financial Times

Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Популярний препарат "Лімфоміозот" від Heel знову доступний в українських аптеках після відновлення постачання. Дефіцит був спричинений руйнуванням складу імпортера, але компанія "Каскад Медікал Регіони" відновила роботу.

Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки

Один з найпопулярніших лікарських засобів для підтримки лімфатичної системи "Лімфоміозот" від німецького бренду Heel повертається на полиці українських аптек. Про відновлення постачання в ексклюзивному коментарі УНН розповів заступник директора ТОВ "Каскад Медікал Регіони" – компанії-імпортера Олександр Люмах.

Як повідомляв УНН, у вересні "Лімфоміозот" зник з українських аптек. Це сталося через руйнування складу, про яке повідомили в соцмережах спільноти "Heel". У дописі йшлося, що склад імпортера зруйновано, а всі запаси лікарських засобів втрачено. Компанія-імпортер тоді запевнила, що докладає максимум зусиль для відновлення постачання.

Ми відновили поставки "Лімфоміозоту" і вже направили перші партії в аптечні мережі. Попри складні обставини, війну і постійні обстріли ми продовжуємо забезпечувати ринок якісними препаратами Heel і прикладатимемо максимум зусиль, щоб подібних перебоїв більше не виникало

- зазначив Люмах.

За його словами, повернення препарату стало можливим завдяки оперативному відкриттю нового складу, перебудові логістики та взаємодії з міжнародними партнерами.

Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дрона09.09.25, 10:10 • 117221 перегляд

ДИСКЛЕЙМЕР

Матеріал має виключно інформаційний характер та не є рекламою чи медичною рекомендацією. Для призначення та правильного застосування лікарських засобів зверніться до лікаря. 

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Бренд
Соціальна мережа
Війна в Україні
Аптека