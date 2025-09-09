Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дрона

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Ексклюзив
07:10 • 382 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 1064 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 2376 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 6082 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 17494 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 31533 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 35281 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 27482 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 47904 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 26952 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
96%
754мм
Популярнi новини
Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger 8 вересня, 21:17 • 10013 перегляди
Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС Photo8 вересня, 22:29 • 12681 перегляди
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto01:19 • 9494 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура01:55 • 11704 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС02:16 • 6874 перегляди
Публікації
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 386 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 1078 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 35287 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 28544 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 83890 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білорусь
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 16067 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 15904 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 83890 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 42744 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 46496 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Financial Times
The Times

Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дрона

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Компанія втратила мільйони гривень, але обіцяє повернути препарати в аптеки восени.

Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дрона

Після прямого влучання російського "шахеда" у склад ТОВ "Каскад Медікал Регіони", офіційного імпортера продукції компанії "Heel", українці залишилися без доступу до популярних лікарських засобів бренду. У соцмережах почала ширитися паніка, а дехто навіть писав, що компанія нібито залишила ринок України, адже знайти такі препарати, як "Лімфоміозот" стало практично неможливо. УНН поспілкувався із заступником директора ТОВ "Каскад Медікал Регіони" Олександром Люмахом, щоб з’ясувати, які збитки понесла компанія, на якому етапі відновлення інфраструктури та коли українці знову зможуть придбати необхідні ліки.

– Чи підраховували ви загальні збитки компанії після удару по складу? Які вони? 

– Російський "шахед" влучив в наш склад, "чітко в ціль". Не знаю чи доцільно використовувати в цій ситуації фразу "на щастя", але все ж, на щастя ніхто з наших працівників не постраждав. Але склад було зруйновано повністю. Ми втратили всі наявні запаси препаратів, а це сотні тисяч упаковок, які мали забезпечувати українських пацієнтів протягом багатьох місяців. Знищено також обладнання та інфраструктуру. Зрозуміло, що у фінансовому вимірі йдеться про мільйони гривень.

– Чому попри великі збитки та ризики війни ви все ж вирішили працювати в Україні далі? Чи немає страху, що росіяни знищать і новий склад? 

–  "Heel" Україн вже понад  років. Україна це наш дім, ми працюємо на українському ринку і вважаємо своїм обов’язком бути поруч із країною в найважчий час. Так, ризики величезні. Але водночас ми бачимо колосальну підтримку пацієнтів, лікарів і партнерів. Для нас це не просто бізнес – це відповідальність перед українцями. Ми переконані: як би ворог не намагався зруйнувати нашу роботу, він не зможе зламати нашу рішучість.

– На якому етапі зараз відбудова складу та відновлення логістичної інфраструктури? 

– Ми вже майже завершили повноцінне відновлення. На сьогодні завершуємо процес ліцензування нового аптечного складу, паралельно відпрацьовуємо логістичні ланцюги. Це складний і багаторівневий процес, але він рухається максимально швидкими темпами, адже ми розуміємо, наскільки критичною є ситуація, коли бренд "Heel" переважно відсутній в аптеках. Наш пріоритет – якнайшвидше повернути лікарські засоби в доступ для українців. 

– Коли українські пацієнти можуть очікувати повного відновлення постачання препаратів, що зникли з аптек? Серед найпопулярніших "Лімфоміозот", якому немає аналогів.

– Ми вже готуємо перші поставки. Очікуємо, що восени "Лімфоміозот" та інші лікарські засоби від бренду "Heel" знову будуть доступні в аптеках у повному обсязі. Ми розуміємо особливу цінність цього препарату, адже він не має аналогів і виготовляється виключно у Німеччині. Саме тому докладаємо всіх зусиль, щоб мінімізувати перерву в постачанні та якнайшвидше повернути його в Україну. 

ДИСКЛЕЙМЕР:

Матеріал має виключно інформаційний характер та не є рекламою чи медичною рекомендацією. Для призначення та правильного застосування лікарських засобів зверніться до лікаря. 

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'яПублікації
Фейкові новини
Німеччина
Україна