Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дрона

Після прямого влучання російського "шахеда" у склад ТОВ "Каскад Медікал Регіони", офіційного імпортера продукції компанії "Heel", українці залишилися без доступу до популярних лікарських засобів бренду. У соцмережах почала ширитися паніка, а дехто навіть писав, що компанія нібито залишила ринок України, адже знайти такі препарати, як "Лімфоміозот" стало практично неможливо. УНН поспілкувався із заступником директора ТОВ "Каскад Медікал Регіони" Олександром Люмахом, щоб з’ясувати, які збитки понесла компанія, на якому етапі відновлення інфраструктури та коли українці знову зможуть придбати необхідні ліки.

– Чи підраховували ви загальні збитки компанії після удару по складу? Які вони?

– Російський "шахед" влучив в наш склад, "чітко в ціль". Не знаю чи доцільно використовувати в цій ситуації фразу "на щастя", але все ж, на щастя ніхто з наших працівників не постраждав. Але склад було зруйновано повністю. Ми втратили всі наявні запаси препаратів, а це сотні тисяч упаковок, які мали забезпечувати українських пацієнтів протягом багатьох місяців. Знищено також обладнання та інфраструктуру. Зрозуміло, що у фінансовому вимірі йдеться про мільйони гривень.

– Чому попри великі збитки та ризики війни ви все ж вирішили працювати в Україні далі? Чи немає страху, що росіяни знищать і новий склад?

– "Heel" Україн вже понад років. Україна це наш дім, ми працюємо на українському ринку і вважаємо своїм обов’язком бути поруч із країною в найважчий час. Так, ризики величезні. Але водночас ми бачимо колосальну підтримку пацієнтів, лікарів і партнерів. Для нас це не просто бізнес – це відповідальність перед українцями. Ми переконані: як би ворог не намагався зруйнувати нашу роботу, він не зможе зламати нашу рішучість.

– На якому етапі зараз відбудова складу та відновлення логістичної інфраструктури?

– Ми вже майже завершили повноцінне відновлення. На сьогодні завершуємо процес ліцензування нового аптечного складу, паралельно відпрацьовуємо логістичні ланцюги. Це складний і багаторівневий процес, але він рухається максимально швидкими темпами, адже ми розуміємо, наскільки критичною є ситуація, коли бренд "Heel" переважно відсутній в аптеках. Наш пріоритет – якнайшвидше повернути лікарські засоби в доступ для українців.

– Коли українські пацієнти можуть очікувати повного відновлення постачання препаратів, що зникли з аптек? Серед найпопулярніших "Лімфоміозот", якому немає аналогів.

– Ми вже готуємо перші поставки. Очікуємо, що восени "Лімфоміозот" та інші лікарські засоби від бренду "Heel" знову будуть доступні в аптеках у повному обсязі. Ми розуміємо особливу цінність цього препарату, адже він не має аналогів і виготовляється виключно у Німеччині. Саме тому докладаємо всіх зусиль, щоб мінімізувати перерву в постачанні та якнайшвидше повернути його в Україну.

ДИСКЛЕЙМЕР:

Матеріал має виключно інформаційний характер та не є рекламою чи медичною рекомендацією. Для призначення та правильного застосування лікарських засобів зверніться до лікаря.