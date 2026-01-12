Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі

Початок року для валютного ринку України традиційно супроводжується підвищеними курсовими коливаннями. Після відносно стабільного грудня гривня знову почала слабшати щодо долара та євро у січні. УНН розпитав фінтехекспертку, співзасновницю Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка, що саме стоїть за зростанням цін на іноземну валюту та чого очікувати українцям найближчим часом.

Станом на 12 січня Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,07 грн, євро - 50,14 грн. В обмінниках і банківських касах іноземна валюта дещо дорожча.

Причини росту курсу долара та євро

За словами Сосєдки, нинішня динаміка курсу є закономірною і не свідчить про різку зміну макрофінансової ситуації.

Головна причина зростання курсу валют - сезонний фактор. На початку року традиційно зростає попит на іноземну валюту з боку бізнесу, який відновлює імпортні закупівлі, проводить розрахунки за зовнішніми контрактами та закриває логістичні платежі. Крім того, паралельно активізується і населення, яке після свят часто конвертує заощадження у валюту. Це посилює тиск на гривню і національна валюта просідає - пояснила Олена Сосєдка.

Не менше на валютний курс, за словами фінтехекспертки, впливає й структура української економіки в умовах війни та значний бюджетний дефіцит.

Олена Сосєдка пояснила, що гривня дуже чутлива до обсягів і ритмічності зовнішнього фінансування. Будь-які паузи або затримки з надходженням міжнародної допомоги одразу закладаються в очікування ринку і відображаються на ціні валюти, навіть якщо реальних проблем з резервами немає.

Валютний ринок живе очікуваннями. Якщо є побоювання, що кошти надходитимуть нерівномірно, це автоматично створює додатковий попит на валюту - зазначила вона.

Фінтехекспертка додала, що Нацбанк продовжує згладжувати різкі коливання за допомогою валютних інтервенцій, але водночас не стримує поступове послаблення гривні. Такий підхід, на її думку, є усвідомленим, адже дозволяє уникати шоку і водночас адаптувати економіку до високих воєнних витрат, дефіциту торгівлі та інфляційних ризиків. У цьому сенсі повільне зростання курсу не є кризовим сигналом, а радше елементом балансування фінансової системи, вважає Олена Сосєдка.

Важливо, за словами фінтехекспертки, звертати увагу не лише на співвідношення гривні до долара чи євро, а й відслідковувати коливання пари євро-долар. Оскільки значна частина імпорту, зокрема енергоносіїв і техніки, прив’язана до євро, його зміцнення на світових ринках автоматично відбивається на внутрішньому курсі та цінах.

Прогноз валютного курсу

Олена Сосєдка радить уникати панічних оцінок в подальших прогнозах валютного курсу. За її словами, базовий сценарій на 2026 рік передбачає поступове послаблення гривні без різких обвалів. Курсові хвилі можливі у періоди пікових бюджетних виплат, активних закупівель імпорту або на тлі новин щодо міжнародної фінансової підтримки, але вони, за її словами досить прогнозовані і сезонні. Водночас, за відсутності форс-мажорів і за умови збереження допомоги від партнерів, підстав для різкої девальвації немає.

Гривня і надалі перебуватиме під тиском, але це буде контрольований процес. Йдеться не про обвал, а про поступову корекцію, до якої ринок уже адаптувався – пояснила фінтехекспертка.

При цьому вона прогнозує, що курс долара перебуватиме в коридорі 44–46 гривень за долар, з можливими короткостроковими стрибками у періоди пікового попиту на валюту. За умови збереження воєнних ризиків та високих бюджетних витрат, долар може наблизитися до рівня 47–48 гривень до кінця року.

Що стосується євро, то, за прогнозами Олени Сосєдки, його динаміка буде більш волатильною через вплив глобального ринку. У базовому сценарії курс євро цього року коливатиметься в межах 49–52 гривні.

Купувати чи не купувати долари та євро?

Коментуючи питання, чи варто українцям зараз купувати валюту, Олена Сосєдка радить керуватися не емоціями, а виходити з фінансової мети та планування.

За її словами, масово скуповувати валюту на всі гроші на піках курсу – не найкраща стратегія, яка несе ризик зафіксувати не оптимальну ціну.

Водночас Олена Сосєдка наголошує, що для середньо- та довгострокових цілей, зокрема формування фінансової подушки, планування великих витрат, поступове придбання валюти є виправданим.

Йдеться не про спекуляцію, а про захист купівельної спроможності. У такому випадку варто купувати валюту частинами, а покупки розводити в часі - радить фінтехекспертка.

Окремо вона звернула увагу на структуру заощаджень. За словами Олени Сосєдки, не варто зберігати все в одній валюті, краще диверсифікувати ризики, коли частина накопичень зберігається в гривні, а частина в іноземній валюті.