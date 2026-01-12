$43.080.09
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше

В начале года гривна начала ослабевать к доллару и евро из-за сезонного фактора и влияния внешнего финансирования. Финтехэксперт прогнозирует постепенное ослабление гривны без резких обвалов.

Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше

Начало года для валютного рынка Украины традиционно сопровождается повышенными курсовыми колебаниями. После относительно стабильного декабря гривна снова начала ослабевать по отношению к доллару и евро в январе. УНН расспросил финтехэксперта, соучредителя Concord Fintech Solutions Елену Соседку, что именно стоит за ростом цен на иностранную валюту и чего ожидать украинцам в ближайшее время.

По состоянию на 12 января Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 43,07 грн, евро - 50,14 грн. В обменниках и банковских кассах иностранная валюта несколько дороже. 

Причины роста курса доллара и евро

По словам Соседки, нынешняя динамика курса является закономерной и не свидетельствует о резком изменении макрофинансовой ситуации. 

Главная причина роста курса валют - сезонный фактор. В начале года традиционно растет спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса, который возобновляет импортные закупки, проводит расчеты по внешним контрактам и закрывает логистические платежи. Кроме того, параллельно активизируется и население, которое после праздников часто конвертирует сбережения в валюту. Это усиливает давление на гривну и национальная валюта проседает 

- пояснила Елена Соседка.

Не меньше на валютный курс, по словам финтехэксперта, влияет и структура украинской экономики в условиях войны и значительный бюджетный дефицит. 

Елена Соседка пояснила, что гривна очень чувствительна к объемам и ритмичности внешнего финансирования. Любые паузы или задержки с поступлением международной помощи сразу закладываются в ожидания рынка и отражаются на цене валюты, даже если реальных проблем с резервами нет. 

Валютный рынок живет ожиданиями. Если есть опасения, что средства будут поступать неравномерно, это автоматически создает дополнительный спрос на валюту 

- отметила она.

Финтехэксперт добавила, что Нацбанк продолжает сглаживать резкие колебания с помощью валютных интервенций, но в то же время не сдерживает постепенное ослабление гривны. Такой подход, по ее мнению, является осознанным, ведь позволяет избегать шока и в то же время адаптировать экономику к высоким военным расходам, дефициту торговли и инфляционным рискам. В этом смысле медленный рост курса не является кризисным сигналом, а скорее элементом балансирования финансовой системы, считает Елена Соседка.

Важно, по словам финтехэксперта, обращать внимание не только на соотношение гривны к доллару или евро, но и отслеживать колебания пары евро-доллар. Поскольку значительная часть импорта, в частности энергоносителей и техники, привязана к евро, его укрепление на мировых рынках автоматически отражается на внутреннем курсе и ценах.

Прогноз валютного курса

Елена Соседка советует избегать панических оценок в дальнейших прогнозах валютного курса. По ее словам, базовый сценарий на 2026 год предусматривает постепенное ослабление гривны без резких обвалов. Курсовые волны возможны в периоды пиковых бюджетных выплат, активных закупок импорта или на фоне новостей относительно международной финансовой поддержки, но они, по ее словам, достаточно прогнозируемы и сезонны. В то же время, при отсутствии форс-мажоров и при условии сохранения помощи от партнеров, оснований для резкой девальвации нет.

Гривна и в дальнейшем будет находиться под давлением, но это будет контролируемый процесс. Речь идет не об обвале, а о постепенной коррекции, к которой рынок уже адаптировался 

– пояснила финтехэксперт.

При этом она прогнозирует, что курс доллара будет находиться в коридоре 44–46 гривен за доллар, с возможными краткосрочными скачками в периоды пикового спроса на валюту. При условии сохранения военных рисков и высоких бюджетных расходов, доллар может приблизиться к уровню 47–48 гривен к концу года.

Что касается евро, то, по прогнозам Елены Соседки, его динамика будет более волатильной из-за влияния глобального рынка. В базовом сценарии курс евро в этом году  будет колебаться в пределах 49–52 гривны.

Покупать или не покупать доллары и евро?

Комментируя вопрос, стоит ли украинцам сейчас покупать валюту, Елена Соседка советует руководствоваться не эмоциями, а исходить из финансовой цели и планирования.

По ее словам, массово скупать валюту на все деньги на пиках курса – не лучшая стратегия, которая несет риск зафиксировать не оптимальную цену.

В то же время Елена Соседка отмечает, что для средне- и долгосрочных целей, в частности формирования финансовой подушки, планирования крупных расходов, постепенное приобретение валюты является оправданным.

Речь идет не о спекуляции, а о защите покупательной способности. В таком случае стоит покупать валюту частями, а покупки разводить во времени 

- советует финтехэксперт.

Отдельно она обратила внимание на структуру сбережений. По словам Елены Соседки, не стоит хранить все в одной валюте, лучше диверсифицировать риски, когда часть накоплений хранится в гривне, а часть в иностранной валюте.

Лилия Подоляк

