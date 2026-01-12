Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Киев • УНН
В начале года гривна начала ослабевать к доллару и евро из-за сезонного фактора и влияния внешнего финансирования. Финтехэксперт прогнозирует постепенное ослабление гривны без резких обвалов.
Начало года для валютного рынка Украины традиционно сопровождается повышенными курсовыми колебаниями. После относительно стабильного декабря гривна снова начала ослабевать по отношению к доллару и евро в январе. УНН расспросил финтехэксперта, соучредителя Concord Fintech Solutions Елену Соседку, что именно стоит за ростом цен на иностранную валюту и чего ожидать украинцам в ближайшее время.
По состоянию на 12 января Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 43,07 грн, евро - 50,14 грн. В обменниках и банковских кассах иностранная валюта несколько дороже.
Причины роста курса доллара и евро
По словам Соседки, нынешняя динамика курса является закономерной и не свидетельствует о резком изменении макрофинансовой ситуации.
Главная причина роста курса валют - сезонный фактор. В начале года традиционно растет спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса, который возобновляет импортные закупки, проводит расчеты по внешним контрактам и закрывает логистические платежи. Кроме того, параллельно активизируется и население, которое после праздников часто конвертирует сбережения в валюту. Это усиливает давление на гривну и национальная валюта проседает
Не меньше на валютный курс, по словам финтехэксперта, влияет и структура украинской экономики в условиях войны и значительный бюджетный дефицит.
Елена Соседка пояснила, что гривна очень чувствительна к объемам и ритмичности внешнего финансирования. Любые паузы или задержки с поступлением международной помощи сразу закладываются в ожидания рынка и отражаются на цене валюты, даже если реальных проблем с резервами нет.
Валютный рынок живет ожиданиями. Если есть опасения, что средства будут поступать неравномерно, это автоматически создает дополнительный спрос на валюту
Финтехэксперт добавила, что Нацбанк продолжает сглаживать резкие колебания с помощью валютных интервенций, но в то же время не сдерживает постепенное ослабление гривны. Такой подход, по ее мнению, является осознанным, ведь позволяет избегать шока и в то же время адаптировать экономику к высоким военным расходам, дефициту торговли и инфляционным рискам. В этом смысле медленный рост курса не является кризисным сигналом, а скорее элементом балансирования финансовой системы, считает Елена Соседка.
Важно, по словам финтехэксперта, обращать внимание не только на соотношение гривны к доллару или евро, но и отслеживать колебания пары евро-доллар. Поскольку значительная часть импорта, в частности энергоносителей и техники, привязана к евро, его укрепление на мировых рынках автоматически отражается на внутреннем курсе и ценах.
Прогноз валютного курса
Елена Соседка советует избегать панических оценок в дальнейших прогнозах валютного курса. По ее словам, базовый сценарий на 2026 год предусматривает постепенное ослабление гривны без резких обвалов. Курсовые волны возможны в периоды пиковых бюджетных выплат, активных закупок импорта или на фоне новостей относительно международной финансовой поддержки, но они, по ее словам, достаточно прогнозируемы и сезонны. В то же время, при отсутствии форс-мажоров и при условии сохранения помощи от партнеров, оснований для резкой девальвации нет.
Гривна и в дальнейшем будет находиться под давлением, но это будет контролируемый процесс. Речь идет не об обвале, а о постепенной коррекции, к которой рынок уже адаптировался
При этом она прогнозирует, что курс доллара будет находиться в коридоре 44–46 гривен за доллар, с возможными краткосрочными скачками в периоды пикового спроса на валюту. При условии сохранения военных рисков и высоких бюджетных расходов, доллар может приблизиться к уровню 47–48 гривен к концу года.
Что касается евро, то, по прогнозам Елены Соседки, его динамика будет более волатильной из-за влияния глобального рынка. В базовом сценарии курс евро в этом году будет колебаться в пределах 49–52 гривны.
Покупать или не покупать доллары и евро?
Комментируя вопрос, стоит ли украинцам сейчас покупать валюту, Елена Соседка советует руководствоваться не эмоциями, а исходить из финансовой цели и планирования.
По ее словам, массово скупать валюту на все деньги на пиках курса – не лучшая стратегия, которая несет риск зафиксировать не оптимальную цену.
В то же время Елена Соседка отмечает, что для средне- и долгосрочных целей, в частности формирования финансовой подушки, планирования крупных расходов, постепенное приобретение валюты является оправданным.
Речь идет не о спекуляции, а о защите покупательной способности. В таком случае стоит покупать валюту частями, а покупки разводить во времени
Отдельно она обратила внимание на структуру сбережений. По словам Елены Соседки, не стоит хранить все в одной валюте, лучше диверсифицировать риски, когда часть накоплений хранится в гривне, а часть в иностранной валюте.