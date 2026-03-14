Захваченные Трампом нефтяные танкеры обходятся США в миллионы долларов - NYT

Кампания администрации президента США Дональда Трампа по конфискации танкеров, перевозящих подсанкционную нефть, обернулась для США неожиданными финансовыми затратами. Содержание захваченных судов уже стоило американскому правительству десятки миллионов долларов. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

"В рамках борьбы со странами, которые, по ее мнению, способствуют терроризму, администрация Трампа проводит кампанию по конфискации танкеров, перевозящих нефть – шаг, который президент неоднократно называл финансовым благом для американцев. Но есть одна проблема. Эти конфискации поставили правительство США в затруднительное финансовое положение. Содержание этих судов обходится очень дорого. А администрация Трампа не может законно продавать их нефть без разрешения судьи", - пишет издание.

Издание отмечает, что содержание конфискованных танкеров уже стоило США десятки миллионов долларов. Ярким примером стал танкер Skipper № 9304667, который захватили в декабре 2025 года во время перевозки венесуэльской нефти в Азию. По состоянию на сейчас США уже потратили 47 млн долларов на ремонт и обслуживание судна, рыночная стоимость которого составляет всего 10 млн, 450 тыс. долларов в месяц на хранение нефти, пишет издание.

Также отмечается, что в рамках недавних мер США конфисковали 10 танкеров, связанных с Венесуэлой, хотя пока неясно, сколько из них они намерены оставить в своем распоряжении.

Два из судов, которые конфисковали США, на тот момент не перевозили нефть - это означает, что правительство, скорее всего, понесет значительную часть высоких затрат на их содержание, ремонт и содержание экипажа. Одним из этих судов является "Белла-1", которое этой зимой заставило американские силы провести длительную и дорогую погоню через Атлантический океан.

Несмотря на финансовые потери, Белый дом планирует расширять кампанию, в частности против танкеров с иранской нефтью, пишет издание. У Трампа считают, что эти шаги оправданы, поскольку они "привлекают к ответственности" страны, обходящие санкции, и дестабилизируют экономику противников.

