Захваченные Трампом нефтяные танкеры обходятся США в миллионы долларов - NYT

Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистики
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Оккупанты в Херсонской области продают аграриям их же украденную технику - ЦНС
Отмена санкций США на нефть РФ укрепит уязвимую российскую военную экономику - ISW
Ракетная атака на Бровары: есть погибший и раненые
Массированная комбинированная атака на Киев и область: число жертв растет
Топ-10 рецептов полезных перекусов
Топ-10 рецептов полезных перекусов
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановки
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращаться
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 48845 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Джей Ди Вэнс
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Киевская область
Израиль
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дует
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой
Техника
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)
Бильд
The New York Times

Захваченные Трампом нефтяные танкеры обходятся США в миллионы долларов - NYT

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Содержание захваченных судов с венесуэльской нефтью стоит дороже их стоимости. Администрация не может продать груз без решения суда.

Кампания администрации президента США Дональда Трампа по конфискации танкеров, перевозящих подсанкционную нефть, обернулась для США неожиданными финансовыми затратами. Содержание захваченных судов уже стоило американскому правительству десятки миллионов долларов. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

"В рамках борьбы со странами, которые, по ее мнению, способствуют терроризму, администрация Трампа проводит кампанию по конфискации танкеров, перевозящих нефть – шаг, который президент неоднократно называл финансовым благом для американцев. Но есть одна проблема. Эти конфискации поставили правительство США в затруднительное финансовое положение. Содержание этих судов обходится очень дорого. А администрация Трампа не может законно продавать их нефть без разрешения судьи", - пишет издание.

Издание отмечает, что содержание конфискованных танкеров уже стоило США десятки миллионов долларов. Ярким примером стал танкер Skipper № 9304667, который захватили в декабре 2025 года во время перевозки венесуэльской нефти в Азию. По состоянию на сейчас США уже потратили 47 млн долларов на ремонт и обслуживание судна, рыночная стоимость которого составляет всего 10 млн, 450 тыс. долларов в месяц на хранение нефти, пишет издание.

Также отмечается, что в рамках недавних мер США конфисковали 10 танкеров, связанных с Венесуэлой, хотя пока неясно, сколько из них они намерены оставить в своем распоряжении.

Два из судов, которые конфисковали США, на тот момент не перевозили нефть - это означает, что правительство, скорее всего, понесет значительную часть высоких затрат на их содержание, ремонт и содержание экипажа. Одним из этих судов является "Белла-1", которое этой зимой заставило американские силы провести длительную и дорогую погоню через Атлантический океан.

Несмотря на финансовые потери, Белый дом планирует расширять кампанию, в частности против танкеров с иранской нефтью, пишет издание. У Трампа считают, что эти шаги оправданы, поскольку они "привлекают к ответственности" страны, обходящие санкции, и дестабилизируют экономику противников.

Военно-морские силы США могут начать сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив на фоне атак на судоходство в Персидском заливе.

Павел Башинский

