Захоплені Трампом нафтові танкери обходяться США в мільйони доларів - NYT

Кампанія адміністрації президента США Дональда Трампа з конфіскації танкерів, які перевозять підсанкційну нафту, обернулася для США неочікуваними фінансовими витратами. Утримання захоплених суден вже коштувало американському уряду десятки мільйонів доларів. Про це пише The New York Times, передає УНН.

"У рамках боротьби з країнами, які, на її думку, сприяють тероризму, адміністрація Трампа проводить кампанію з конфіскації танкерів, що перевозять нафту - крок, який президент неодноразово називав фінансовим благом для американців. Але є одна проблема. Ці конфіскації поставили уряд США у скрутне фінансове становище. Утримання цих суден обходиться дуже дорого. А адміністрація Трампа не може законно продавати їхню нафту без дозволу судді", - пише видання.

Видання зазначає, що утримання конфіскованих танкерів вже коштувало США десятки мільйонів доларів. Яскравим прикладом став танкер Skipper № 9304667, який захопили у грудні 2025 року під час перевезення венесуельської нафти до Азії. Станом на зараз США вже витратили 47 млн доларів на ремонт та обслуговування судна, ринкова вартість якого становить лише 10 млн, 450 тис. доларів на місяць на зберігання нафти, пише видання.

Також зазначається, що у межах нещодавніх заходів США конфіскували 10 танкерів, пов’язаних із Венесуелою, хоча поки що незрозуміло, скільки з них вони мають намір залишити у своєму розпорядженні.

Два з суден, які конфіскували США, на той момент не перевозили нафту - це означає, що уряд, найімовірніше, понесе значну частину високих витрат на їх утримання, ремонт та утримання екіпажу. Одним із цих суден є "Белла-1", яке цієї зими змусило американські сили провести тривалу та дорогу погоню через Атлантичний океан.

Попри фінансові втрати, Білий дім планує розширювати кампанію, зокрема проти танкерів з іранською нафтою, пише видання. У Трампа вважають, що ці кроки є виправданими, оскільки вони "притягують до відповідальності" країни, що обходять санкції, та дестабілізують економіку противників.

Військово-морські сили США можуть почати супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку на тлі атак на судноплавство в Перській затоці.