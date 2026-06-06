Нефтебазу в Усть-Лабинске под Краснодаром атаковали беспилотники - СМИ
Киев • УНН
Ночью 6 июня дроны атаковали нефтебазу в городе Усть-Лабинск Краснодарского края РФ. Под ударом оказалась нефтебаза, которую обеспечивает Лукойл.
российский город усть-лабинск (краснодарский край) ночью 6 июня был атакован дронами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что под ударом оказалась местная нефтебаза.
усть-лабинск, атакована Полтавская нефтебаза, краснодарский край .. действующий объект хранения и перевалки нефтепродуктов с резервуарным парком около 15 тыс. м³, обслуживающий автомобильные и железнодорожные поставки топлива, основными поставщиками топлива являются нефтеперерабатывающие заводы группы "Лукойл"
Напомним
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