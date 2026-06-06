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За Mercedes задержанного за смертельное ДТП в Киеве числится 39 нарушений ПДД, в основном за скорость - полиция

Киев • УНН

 • 4820 просмотра

В Киеве произошло ДТП с четырьмя погибшими, среди которых ребенок. За авто виновника зафиксировано 39 нарушений ПДД, преимущественно за превышение скорости.

За Mercedes задержанного за смертельное ДТП в Киеве числится 39 нарушений ПДД, в основном за скорость - полиция

За автомобилем, который попал в страшное ДТП с четырьмя погибшими в Киеве и водитель которого задержан, зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них большая часть именно за превышение скорости, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в субботу, подняв вопрос усиления ответственности за такие правонарушения, пишет УНН.

Детали

"Страшное ДТП на Кардачах в Киеве. Обычный день, который для четырех человек, в том числе и ребенка, стал последним. Еще три человека получили тяжелые травмы. Водителя автомобиля буквально вырвали из полностью разбитого транспортного средства", - написал Билошицкий в соцсетях, выразив искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших.

За автомобилем Mercedes-Benz C300, который попал в ДТП, зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них большая часть именно за превышение скорости. 18 - только в течение прошлого года... А также 1 ДТП без травмированных в марте этого года

- сообщил Билошицкий.

Он указал, что "очень много эмоций и чего хотелось бы еще сказать, но основное сейчас: штраф 340 грн - это достаточно для того, чтобы нарушитель так не поступил больше в будущем?"

Во многих странах мира, кроме актуальных к правонарушению штрафов, по его словам, "действуют механизмы, позволяющие реагировать именно на систематическое опасное поведение водителя". "Если человек регулярно пренебрегает ПДД, это должно быть сигналом для государства и общества о потенциальной опасности для других участников дорожного движения. И такой человек должен доказывать свое право быть участником дорожного движения в роли водителя!" - подчеркнул Билошицкий.

"Учитывая вчерашнюю трагедию и многие другие ДТП, которые были и еще будут, нашей стране тоже нужен такой механизм", - подчеркнул он.

Дополнение

По данным Билошицкого, в период с 01.01.2026 по 05.06.2026 полицейскими подразделений Национальной полиции Украины зафиксировано 1 055 432 административных правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Также патрульными полицейскими вынесено 1 730 364 постановления за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

"Это только в этом году", - подчеркнул он.

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Алексей Белошицкий
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Киев