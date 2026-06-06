российский диктатор владимир путин отклонил предложение Президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о прекращении войны, подтвердил намерения кремля достичь своих военных целей и убежденность в неизбежности военной победы российских войск, несмотря на имеющиеся данные, свидетельствующие об обратном. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что во время санкт-петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) путин заявил, что российские войска захватили "две тысячи четыреста сорок тысяч квадратных километров" (вероятно, это означает 2440 квадратных километров, а не 2,4 миллиона квадратных километров; 2,4 миллиона квадратных километров – это площадь, намного больше самой Украины - ISW) территории за неопределенный период времени и в настоящее время занимают 85 процентов Донецкой области, 80 процентов Запорожской области и всю Луганскую область.

Путин также солгал, что российские войска продвигаются по всем участкам линии фронта. путин заявил, что российские войска достигли паритета по использованию беспилотников с украинскими войсками на поле боя и имеют преимущество в некоторых районах. Заявления путина от 4 и 5 июня согласуются с его теорией победы, согласно которой россия может выиграть затяжную изнурительную войну при условии продвижения российских войск по всему театру военных действий