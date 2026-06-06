путин солгал об успехах армии рф во время форума в петербурге - ISW
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин отказал Президенту Украины Владимиру Зеленскому в переговорах и заявил о планах продолжать войну. ISW подчеркивает, что успехи рф на фронте не соответствуют действительности.
российский диктатор владимир путин отклонил предложение Президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о прекращении войны, подтвердил намерения кремля достичь своих военных целей и убежденность в неизбежности военной победы российских войск, несмотря на имеющиеся данные, свидетельствующие об обратном. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что во время санкт-петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) путин заявил, что российские войска захватили "две тысячи четыреста сорок тысяч квадратных километров" (вероятно, это означает 2440 квадратных километров, а не 2,4 миллиона квадратных километров; 2,4 миллиона квадратных километров – это площадь, намного больше самой Украины - ISW) территории за неопределенный период времени и в настоящее время занимают 85 процентов Донецкой области, 80 процентов Запорожской области и всю Луганскую область.
Путин также солгал, что российские войска продвигаются по всем участкам линии фронта. путин заявил, что российские войска достигли паритета по использованию беспилотников с украинскими войсками на поле боя и имеют преимущество в некоторых районах. Заявления путина от 4 и 5 июня согласуются с его теорией победы, согласно которой россия может выиграть затяжную изнурительную войну при условии продвижения российских войск по всему театру военных действий
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По их мнению, россия все больше борется с сохранением своего метода ведения затяжной изнурительной войны, при этом результаты российских войск на поле боя снизились. В то же время россия борется с последствиями войны для экономики рф, снижением уровня призыва и общественным недовольством.
Заявления путина на ПМЭФ свидетельствуют о том, что он остается преданным своим военным целям, своей теории победы и своему нынешнему способу ведения войны в Украине, несмотря на растущие трудности
Там подчеркивают, что заявления путина о поле боя несовместимы с имеющимися доказательствами и свидетельствуют о том, что российское военное командование не предоставляет путину точную разведывательную информацию "о реальности действий российских войск на поле боя".
"Украинские войска освободили больше территории, чем российские войска захватили в апреле и мае 2026 года, что подчеркивает снижение боевых показателей россии и успехи Украины в остановке российского весенне-летнего наступления 2026 года", — резюмируют аналитики.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину — предложил назначить встречу и определить дату.
российский диктатор владимир путин отреагировал на письмо, заявив, что на данный момент не видит смысла во встрече с украинским Президентом — мол, он "никогда не отказывал Зеленскому во встрече, но против того, чтобы переливать из пустого в порожнее".
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