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россия ударами по Киеву использует дефицит ракет к Patriot и хочет скрыть собственные неудачи — ISW

Киев • УНН

 • 502 просмотра

рф использует дефицит ракет Patriot для эскалации атак на столицу. путин пытается отвлечь внимание от ударов по тылу и неудач на фронте.

россия ударами по Киеву использует дефицит ракет к Patriot и хочет скрыть собственные неудачи — ISW

россия ударами по Киеву использует дефицит ракет к Patriot и хочет отвлечь внимание от неспособности рф защитить свой глубокий тыл и от российских неудач на поле боя, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Российские удары 1-2 июня являются частью схемы эскалации российских ударов по Киеву, направленной на использование нехватки перехватчиков Patriot и отвлечение внимания от неспособности россии защитить свой глубокий тыл от ударов Украины на большом расстоянии, а также от ее неудач на поле боя

- говорится в отчете ISW.

Как указано в отчете, "кремль попытался представить несколько оправданий, чтобы придать едва заметную легитимность своим ударам 1-2 июня". Как отметили в ISW, глава кремля "владимир путин 1 июня (накануне начала ночных российских ударов) провел совещание, на котором должен был повторить заявления о том, что удар Украины 21-22 мая по штаб-квартире российского центра передовых беспилотных технологий "рубикон" в оккупированном Старобельске Луганской области поразил исключительно гражданский объект, призывая украинские власти нести ответственность за удар". "Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что путин отдал приказы российским военным в связи с ударом по Старобельску после совещания 1 июня. 2 июня министерство обороны россии заявило, что российские войска нанесли удары 1-2 июня в ответ на удар по Старобельску, и опубликовали список военных и оборонно-промышленных целей, которые якобы поразили российские войска. Однако российские удары нанесли значительный ущерб гражданской и критически важной инфраструктуре, а также привели к большому количеству жертв среди гражданского населения", - сказано в отчете ISW.

"Удары 1-2 июня также являются частью эскалации российских ударов после соглашения о прекращении огня с 9 по 11 мая, которое подчеркнуло неспособность россии защитить свой глубокий тыл от украинских ударов, поскольку путин был вынужден попросить Украину воздержаться от ударов во время празднования Дня победы в москве", - отмечается в отчете.

Также указано, что "путин и другие российские чиновники угрожали нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве, если Украина нанесет глубокие удары во время соглашения о прекращении огня, и россия с тех пор нарушила дух соглашения о прекращении огня, постоянно нанося удары, которые непропорционально влияют на гражданское население в Киеве". "Российские заявления о том, что недавние удары являются ответом на один удар по оккупированному Старобельску, пытаются скрыть тот факт, что россия, скорее всего, нанесла бы эти удары в любом случае. Министерство обороны россии недавно угрожало систематической серией ударов по Украине, на фоне того, как российские ультранационалистические милблогеры продолжают выражать разочарование отсутствием значимого ответа на глубокие удары Украины в тыл", - указывают аналитики.

Отмечается, что "использование россией кассетных боеприпасов и проведение двойных ракетных ударов, направленных на спасателей, продолжает демонстрировать российскую схему ударов, направленную на нанесение максимальных жертв среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры".

"путин использует массированные пакеты ударов по Киеву, пытаясь сломить волю Украины к борьбе, а также скрыть свою слабость, в частности свою неспособность защитить российскую территорию, включая столицу россии, от глубоких ударов Украины. Он также пытается оправиться от позора, возникшего из-за того, что ему пришлось просить у Украины разрешения провести даже значительно сокращенный парад победы 9 мая", - говорится в отчете.

рф оправдывает очередной террористический удар по Украине спекуляциями о якобы "акте возмездия" - ЦПД СНБО02.06.26, 15:36 • 3126 просмотров

Юлия Шрамко

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