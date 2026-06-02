Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
рф оправдывает очередной террористический удар по Украине спекуляциями о якобы "акте возмездия" - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 142 просмотра

мо рф назвало массированный обстрел Украины «ударом в ответ». ЦПД СНБО называет это дезинформацией для оправдания террора гражданских.

мо россии назвало смертоносную массированную атаку рф на Украину "ударом в ответ", снова прибегнув к нарративу москвы относительно удара в Старобельске. "Российские чиновники оправдывают очередной террористический удар по Украине откровенными спекуляциями о якобы "акте возмездия за кровавое преступление в Старобельске"", заявил Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

мо рф заявило, что "массированный удар" был нанесен в том числе "гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами", и перечислило объекты в Киеве и 11 областях.

Как указали в ЦПД СНБО, пропагандисты кремля и лично российский диктатор владимир путин ежедневно продуцируют заявления о "неотвратимом наказании для украинской хунты" и якобы "новом качестве конфликта после преступления в Старобельске".

"В Старобельске Силы обороны Украины наносили удары исключительно по военным целям, впрочем российская пропаганда развернула вокруг этой темы масштабную дезинформационную кампанию с привлечением высших российских чиновников, дипломатов и других официальных структур", - подчеркнули в ЦПД СНБО.

"Цель этой кампании очевидна — использовать растиражированные выдумки о "страшном преступлении в Старобельске" для оправдания продолжения агрессивной войны и террора гражданского населения Украины", - подчеркнули в ЦПД СНБО.

