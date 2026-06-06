Севастополь утопает в мусоре и крысах из-за действий оккупационных властей - ЦНС

На временно оккупированном Крымском полуострове все чаще фиксируются признаки масштабного коммунального коллапса. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что жители Севастополя массово жалуются на переполненные контейнеры, стихийные свалки и антисанитарию прямо посреди жилых кварталов.

По сообщениям местных жителей, проблема уже давно перестала быть единичной. В некоторых районах города крысы открыто хозяйничают возле многоэтажек, а мусор неделями остается невывезенным

Указывается, что бездействие оккупационных властей привело к тому, что во дворах жилых домов растет количество крыс и других вредителей. При этом центральные и спальные районы постепенно превращаются в стихийные свалки.

С наступлением летней жары тонны отходов начинают разлагаться под открытым небом, распространяя стойкое зловоние. Ухудшается санитарная ситуация и растут риски для здоровья местных жителей

Там добавляют, что одной из причин ухудшения ситуации стала перегрузка городской инфраструктуры.

Оккупанты продолжают массово завозить на полуостров граждан рф, в то время как коммунальные сети и службы не рассчитаны на такое увеличение населения