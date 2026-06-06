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Севастополь утопает в мусоре и крысах из-за действий оккупационных властей - ЦНС

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

В Севастополе фиксируют антисанитарию и нашествие крыс из-за невывезенного мусора. Причиной коллапса стала перегрузка сетей из-за массового заезда россиян.

Севастополь утопает в мусоре и крысах из-за действий оккупационных властей - ЦНС

На временно оккупированном Крымском полуострове все чаще фиксируются признаки масштабного коммунального коллапса. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что жители Севастополя массово жалуются на переполненные контейнеры, стихийные свалки и антисанитарию прямо посреди жилых кварталов.

По сообщениям местных жителей, проблема уже давно перестала быть единичной. В некоторых районах города крысы открыто хозяйничают возле многоэтажек, а мусор неделями остается невывезенным

— говорится в сообщении.

Указывается, что бездействие оккупационных властей привело к тому, что во дворах жилых домов растет количество крыс и других вредителей. При этом центральные и спальные районы постепенно превращаются в стихийные свалки.

С наступлением летней жары тонны отходов начинают разлагаться под открытым небом, распространяя стойкое зловоние. Ухудшается санитарная ситуация и растут риски для здоровья местных жителей

— констатируют в ЦНС.

Там добавляют, что одной из причин ухудшения ситуации стала перегрузка городской инфраструктуры.

Оккупанты продолжают массово завозить на полуостров граждан рф, в то время как коммунальные сети и службы не рассчитаны на такое увеличение населения

— констатируют в Центре.

Напомним

Во временно оккупированном Луганске канализационные стоки сливаются в реку Луганку, что грозит экологической катастрофой. Это приводит к загрязнению воды и антисанитарным условиям, ставя под угрозу жизни десятков тысяч людей.

В Севастополе бензин начали продавать по талонам на фоне дефицита топлива31.05.26, 13:19 • 4781 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Общество
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Крым
Севастополь