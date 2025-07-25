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Без води, але з нечистотами: окупанти отруюють останні річки на ТОТ - ЦНС

Київ • УНН

 • 830 перегляди

У тимчасово окупованому Луганську каналізаційні стоки зливаються в річку Луганку, що загрожує екологічною катастрофою. Це призводить до забруднення води та антисанітарних умов, ставлячи під загрозу життя десятків тисяч людей.

Без води, але з нечистотами: окупанти отруюють останні річки на ТОТ - ЦНС

У тимчасово окупованому Луганську каналізаційні стоки просто зливаються в річку Луганку - одну з останніх водних артерій, яка ще не висохла. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що результатом "керування" окупантів є сморід, пліснява та забруднене русло.

Річка Луганка впадає у Сіверський Донець, тож під загрозою і більші водосховища регіону. Місцеві жителі б’ють на сполох: "Це ж наша єдина вода!"

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що це не просто недбалість - це екологічний терор, який ставить під загрозу життя десятків тисяч людей.

Нагадаємо

За інформацією ISW, водна криза на тимчасово окупованих територіях України посилюється, що призводить до антисанітарних умов життя. Ханженківське водосховище обміліло, а водовід "Дон-Донбас" досяг критично низького рівня, що спричинило дефіцит води в Донецькій області та Бердянську.

росіяни масово відбирають житло в окупованому Луганську - ЦНС23.07.25, 05:21 • 6148 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Луганськ
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