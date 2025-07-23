росіяни масово відбирають житло в окупованому Луганську - ЦНС

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
22 липня, 18:15 • 21969 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 66661 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 78039 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Ексклюзив
22 липня, 14:10 • 77642 перегляди
Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити
22 липня, 12:59 • 66447 перегляди
У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, 70 людей захворіли
22 липня, 12:27 • 67879 перегляди
росіяни атакували об'єкти газовидобутку "Нафтогазу", є руйнування
Ексклюзив
22 липня, 12:17 • 51029 перегляди
Ми повернули українську правосуб’єктність - нардеп про ухвалений закон, що регулює діяльність НАБУ та САП
22 липня, 11:15 • 38851 перегляди
Трамп виводить США з ЮНЕСКО - NY Post
22 липня, 10:50 • 27875 перегляди
"Спочатку доведеться багато попрацювати": кремль про зустріч путіна і Зеленського
22 липня, 08:08 • 33407 перегляди
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
90%
745мм
Популярнi новини
Справа щодо ДТП: суд відпустив під домашній арешт співробітників НАБУ 22 липня, 17:56 • 8354 перегляди
Суд відсторонив Сінчука від посади детектива НАБУ22 липня, 18:10 • 10291 перегляди
У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан22 липня, 18:35 • 12787 перегляди
“Обіцяв всіх “порішить”: Малюк розповів про затримання детектива НАБУ Магамедрасулова22 липня, 20:19 • 27801 перегляди
Зеленський підписав закон, що регулює діяльність НАБУ та САП22 липня, 20:25 • 17261 перегляди
Публікації
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 108615 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 157817 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22 липня, 06:46 • 154461 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 22 липня, 06:19 • 150065 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 181965 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Василь Малюк
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Крим
Білий дім
Сполучені Штати Америки
Філіппіни
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 52219 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 179402 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 271357 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 283030 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 276747 перегляди
Актуальне
Dassault Mirage 2000
Truth Social
Facebook
Тайм (журнал)
Airbus A320 серії

росіяни масово відбирають житло в окупованому Луганську - ЦНС

Київ • УНН

 • 2094 перегляди

російські окупанти розпочали "законне" рейдерство житла в Луганську, вимагаючи від мешканців подачі документів з паспортом рф протягом 30 днів. Інакше квартири переходять до окупаційної адміністрації, що є грубим порушенням міжнародного права.

росіяни масово відбирають житло в окупованому Луганську - ЦНС

росіяни масово відбирають житло у мешканців тимчасово окупованого Луганська. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни почали "законне" рейдерство житла на вулицях Павла Ткаченка, Ентузіастів, Самойлова та кварталу Героїв Сталінграда.

За фейковим "федеральним" законом мешканцям дали 30 днів на подачу документів особисто - з паспортом рф. Інакше квартири "переходять" до окупаційної адміністрації

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС розцінюють такі дії окупантів як чергове грубе порушення міжнародного права та майнових прав українців.

Нагадаємо

Російські окупанти затвердили перелік підприємств Луганщини для "приватизації", включаючи державні шахти та покинуті об'єкти. У ЦНС розцінюють це як грабунок, оскільки всі "документи про власність" є юридично нікчемними.

Також повідомлялося, що окупанти на Луганщині примушують студентів профільних училищ до практики на місцевому протезному заводі. Це пов'язано з потребою у протезах для російських військових, які повертаються з війни без кінцівок.

Окупанти масово вилучають телевізійне обладнання на захоплених територіях - ЦНС22.07.25, 02:58 • 3478 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Луганськ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9