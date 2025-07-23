росіяни масово відбирають житло в окупованому Луганську - ЦНС
Київ • УНН
російські окупанти розпочали "законне" рейдерство житла в Луганську, вимагаючи від мешканців подачі документів з паспортом рф протягом 30 днів. Інакше квартири переходять до окупаційної адміністрації, що є грубим порушенням міжнародного права.
росіяни масово відбирають житло у мешканців тимчасово окупованого Луганська. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що росіяни почали "законне" рейдерство житла на вулицях Павла Ткаченка, Ентузіастів, Самойлова та кварталу Героїв Сталінграда.
За фейковим "федеральним" законом мешканцям дали 30 днів на подачу документів особисто - з паспортом рф. Інакше квартири "переходять" до окупаційної адміністрації
У ЦНС розцінюють такі дії окупантів як чергове грубе порушення міжнародного права та майнових прав українців.
Нагадаємо
Російські окупанти затвердили перелік підприємств Луганщини для "приватизації", включаючи державні шахти та покинуті об'єкти. У ЦНС розцінюють це як грабунок, оскільки всі "документи про власність" є юридично нікчемними.
Також повідомлялося, що окупанти на Луганщині примушують студентів профільних училищ до практики на місцевому протезному заводі. Це пов'язано з потребою у протезах для російських військових, які повертаються з війни без кінцівок.
Окупанти масово вилучають телевізійне обладнання на захоплених територіях - ЦНС22.07.25, 02:58 • 3478 переглядiв