Россияне массово отбирают жилье в оккупированном Луганске - ЦНС

Россияне массово отбирают жилье у жителей временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что россияне начали "законное" рейдерство жилья на улицах Павла Ткаченко, Энтузиастов, Самойлова и квартала Героев Сталинграда.

По фейковому "федеральному" закону жителям дали 30 дней на подачу документов лично - с паспортом РФ. Иначе квартиры "переходят" к оккупационной администрации - говорится в сообщении.

В ЦНС расценивают такие действия оккупантов как очередное грубое нарушение международного права и имущественных прав украинцев.

Напомним

Российские оккупанты утвердили перечень предприятий Луганщины для "приватизации", включая государственные шахты и заброшенные объекты. В ЦНС расценивают это как грабеж, поскольку все "документы о собственности" являются юридически ничтожными.

Также сообщалось, что оккупанты на Луганщине принуждают студентов профильных училищ к практике на местном протезном заводе. Это связано с потребностью в протезах для российских военных, которые возвращаются с войны без конечностей.

Оккупанты массово изымают телевизионное оборудование на захваченных территориях - ЦНС