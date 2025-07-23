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Россияне массово отбирают жилье в оккупированном Луганске - ЦНС

Киев • УНН

 • 1674 просмотра

Российские оккупанты начали "законное" рейдерство жилья в Луганске, требуя от жителей подачи документов с паспортом РФ в течение 30 дней. Иначе квартиры переходят к оккупационной администрации, что является грубым нарушением международного права.

Россияне массово отбирают жилье в оккупированном Луганске - ЦНС

Россияне массово отбирают жилье у жителей временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что россияне начали "законное" рейдерство жилья на улицах Павла Ткаченко, Энтузиастов, Самойлова и квартала Героев Сталинграда.

По фейковому "федеральному" закону жителям дали 30 дней на подачу документов лично - с паспортом РФ. Иначе квартиры "переходят" к оккупационной администрации

- говорится в сообщении.

В ЦНС расценивают такие действия оккупантов как очередное грубое нарушение международного права и имущественных прав украинцев.

Напомним

Российские оккупанты утвердили перечень предприятий Луганщины для "приватизации", включая государственные шахты и заброшенные объекты. В ЦНС расценивают это как грабеж, поскольку все "документы о собственности" являются юридически ничтожными.

Также сообщалось, что оккупанты на Луганщине принуждают студентов профильных училищ к практике на местном протезном заводе. Это связано с потребностью в протезах для российских военных, которые возвращаются с войны без конечностей.

Оккупанты массово изымают телевизионное оборудование на захваченных территориях - ЦНС22.07.25, 02:58 • 3474 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Луганск
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