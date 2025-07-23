Россияне массово отбирают жилье в оккупированном Луганске - ЦНС
Киев • УНН
Российские оккупанты начали "законное" рейдерство жилья в Луганске, требуя от жителей подачи документов с паспортом РФ в течение 30 дней. Иначе квартиры переходят к оккупационной администрации, что является грубым нарушением международного права.
Россияне массово отбирают жилье у жителей временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что россияне начали "законное" рейдерство жилья на улицах Павла Ткаченко, Энтузиастов, Самойлова и квартала Героев Сталинграда.
По фейковому "федеральному" закону жителям дали 30 дней на подачу документов лично - с паспортом РФ. Иначе квартиры "переходят" к оккупационной администрации
В ЦНС расценивают такие действия оккупантов как очередное грубое нарушение международного права и имущественных прав украинцев.
Напомним
Российские оккупанты утвердили перечень предприятий Луганщины для "приватизации", включая государственные шахты и заброшенные объекты. В ЦНС расценивают это как грабеж, поскольку все "документы о собственности" являются юридически ничтожными.
Также сообщалось, что оккупанты на Луганщине принуждают студентов профильных училищ к практике на местном протезном заводе. Это связано с потребностью в протезах для российских военных, которые возвращаются с войны без конечностей.
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