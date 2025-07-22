Оккупанты массово изымают телевизионное оборудование на захваченных территориях - ЦНС

Враг массово изымает телевизионное оборудование на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что россияне принудительно забирают у людей технику, которая позволяет смотреть украинское телевидение.

Только на прошлой неделе - более 1000 комплектов. Цель - полностью зачистить информационное пространство. Вместо этого людям навязывают "русский мир" через бесплатные спутниковые приемники - говорится в сообщении.

В ЦНС утверждают, что "это - не просто цензура, это оккупационный контроль за мыслями".

Напомним

На оккупированных территориях россияне проводят рейды по изъятию спутникового телевизионного оборудования у местных жителей. Вместо этого населению бесплатно предоставляют доступ к российским пропагандистским каналам.

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