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Оккупанты массово изымают телевизионное оборудование на захваченных территориях - ЦНС

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Россияне принудительно забирают у людей технику для просмотра украинского телевидения, изъяв более 1000 комплектов на прошлой неделе. Вместо этого населению навязывают "русский мир" через бесплатные спутниковые приемники.

Оккупанты массово изымают телевизионное оборудование на захваченных территориях - ЦНС

Враг массово изымает телевизионное оборудование на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что россияне принудительно забирают у людей технику, которая позволяет смотреть украинское телевидение.

Только на прошлой неделе - более 1000 комплектов. Цель - полностью зачистить информационное пространство. Вместо этого людям навязывают "русский мир" через бесплатные спутниковые приемники

- говорится в сообщении.

В ЦНС утверждают, что "это - не просто цензура, это оккупационный контроль за мыслями".

Напомним

На оккупированных территориях россияне проводят рейды по изъятию спутникового телевизионного оборудования у местных жителей. Вместо этого населению бесплатно предоставляют доступ к российским пропагандистским каналам.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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