Песков признал наличие в России военной цензуры

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военная цензура в России оправдана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью Пескова одному из российских изданий, информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что российские власти быстро заблокировали русскоязычные СМИ в феврале 2022 года, чтобы подавить голоса несогласных, когда Россия вторглась в Украину, и ввели законы, которые грозят многолетним тюремным заключением для тех, кто "дискредитирует" армию.

По словам Пескова, многие СМИ были закрыты, а некоторые репортеры эмигрировали из страны за последние три года.

Но не забывайте о ситуации, в которой мы находимся. Сейчас время военной цензуры, беспрецедентной для нашей страны. В конце концов, война продолжается и в информационном пространстве - цитирует Пескова издание.

Авторы напоминают, что российские власти также заблокировали соцсети X, Meta Platforms, Facebook и Instagram, а также YouTube - самую популярную иностранную видеоплатформу в стране на то время.

"Было бы неправильно закрывать глаза на СМИ, которые сознательно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что этот режим (цензура) сейчас оправдан", – сказал Песков.

Напомним

На оккупированных Россией украинских территориях вместе со значительным ограничением доступа к YouTube перестала работать и часть VPN-сервисов. Сервисы Lantern и NTHLink не работают полностью.

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