Песков признал наличие в России военной цензуры
Киев • УНН
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военная цензура в России оправдана, ссылаясь на «войну в информационном пространстве». Российские власти заблокировали СМИ и соцсети, ввели законы о «дискредитации» армии.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военная цензура в России оправдана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью Пескова одному из российских изданий, информирует УНН.
Детали
Издание напоминает, что российские власти быстро заблокировали русскоязычные СМИ в феврале 2022 года, чтобы подавить голоса несогласных, когда Россия вторглась в Украину, и ввели законы, которые грозят многолетним тюремным заключением для тех, кто "дискредитирует" армию.
По словам Пескова, многие СМИ были закрыты, а некоторые репортеры эмигрировали из страны за последние три года.
Но не забывайте о ситуации, в которой мы находимся. Сейчас время военной цензуры, беспрецедентной для нашей страны. В конце концов, война продолжается и в информационном пространстве
Авторы напоминают, что российские власти также заблокировали соцсети X, Meta Platforms, Facebook и Instagram, а также YouTube - самую популярную иностранную видеоплатформу в стране на то время.
"Было бы неправильно закрывать глаза на СМИ, которые сознательно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что этот режим (цензура) сейчас оправдан", – сказал Песков.
Напомним
На оккупированных Россией украинских территориях вместе со значительным ограничением доступа к YouTube перестала работать и часть VPN-сервисов. Сервисы Lantern и NTHLink не работают полностью.
«Не как в Северной Корее, но нужна": Сырский о введении цензуры23.01.25, 19:50 • 32185 просмотров