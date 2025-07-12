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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Песков признал наличие в России военной цензуры

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военная цензура в России оправдана, ссылаясь на «войну в информационном пространстве». Российские власти заблокировали СМИ и соцсети, ввели законы о «дискредитации» армии.

Песков признал наличие в России военной цензуры

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военная цензура в России оправдана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью Пескова одному из российских изданий, информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что российские власти быстро заблокировали русскоязычные СМИ в феврале 2022 года, чтобы подавить голоса несогласных, когда Россия вторглась в Украину, и ввели законы, которые грозят многолетним тюремным заключением для тех, кто "дискредитирует" армию.

По словам Пескова, многие СМИ были закрыты, а некоторые репортеры эмигрировали из страны за последние три года.

Но не забывайте о ситуации, в которой мы находимся. Сейчас время военной цензуры, беспрецедентной для нашей страны. В конце концов, война продолжается и в информационном пространстве

- цитирует Пескова издание.

Авторы напоминают, что российские власти также заблокировали соцсети X, Meta Platforms, Facebook и Instagram, а также YouTube - самую популярную иностранную видеоплатформу в стране на то время.

"Было бы неправильно закрывать глаза на СМИ, которые сознательно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что этот режим (цензура) сейчас оправдан", – сказал Песков.

Напомним

На оккупированных Россией украинских территориях вместе со значительным ограничением доступа к YouTube перестала работать и часть VPN-сервисов. Сервисы Lantern и NTHLink не работают полностью.

«Не как в Северной Корее, но нужна": Сырский о введении цензуры23.01.25, 19:50 • 32185 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Украина
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