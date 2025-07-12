пєсков визнав наявність в росії військової цензури

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що цензура воєнного часу в росії виправдана. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інтерв'ю пєскова одному з російських видань, інформує УНН.

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Видання нагадує, що російська влада швидко заблокувала російськомовні ЗМІ у лютому 2022 року, щоб придушити голоси незгоди, коли росія вторглася в Україну, і запровадила закони, які загрожують багаторічним ув'язненням для тих, хто "дискредитує" армію.

За словами пєскова, багато ЗМІ було закрито, а деякі репортери емігрували з країни за останні три роки.

Але не забувайте про ситуацію, в якій ми знаходимося. Зараз час військової цензури, безпрецедентної для нашої країни. Зрештою, війна триває і в інформаційному просторі - цитує пєскова видання.

Автори нагадують, що російська влада також заблокувала соцмережі X, Meta Platforms, Facebook та Instagram, а також YouTube - найпопулярнішу іноземну відеоплатформу в країні на той час.

"Було б неправильно закривати очі на ЗМІ, які свідомо займаються дискредитацією росії. Тому я вважаю, що цей режим (цензура) зараз виправданий", – сказав пєсков.

Нагадаємо

На окупованих росією українських територіях разом зі значним обмеженням доступу до YouTube припинила працювати і частина VPN-сервісів. Cервіси Lantern та NTHLink не працюють повністю.

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