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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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пєсков визнав наявність в росії військової цензури

Київ • УНН

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Речник кремля дмитро пєсков заявив, що військова цензура в росії виправдана, посилаючись на "війну в інформаційному просторі". російська влада заблокувала ЗМІ та соцмережі, запровадила закони про "дискредитацію" армії.

пєсков визнав наявність в росії військової цензури

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що цензура воєнного часу в росії виправдана. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інтерв'ю пєскова одному з російських видань, інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що російська влада швидко заблокувала російськомовні ЗМІ у лютому 2022 року, щоб придушити голоси незгоди, коли росія вторглася в Україну, і запровадила закони, які загрожують багаторічним ув'язненням для тих, хто "дискредитує" армію.

За словами пєскова, багато ЗМІ було закрито, а деякі репортери емігрували з країни за останні три роки.

Але не забувайте про ситуацію, в якій ми знаходимося. Зараз час військової цензури, безпрецедентної для нашої країни. Зрештою, війна триває і в інформаційному просторі

- цитує пєскова видання.

Автори нагадують, що російська влада також заблокувала соцмережі X, Meta Platforms, Facebook та Instagram, а також YouTube - найпопулярнішу іноземну відеоплатформу в країні на той час.

"Було б неправильно закривати очі на ЗМІ, які свідомо займаються дискредитацією росії. Тому я вважаю, що цей режим (цензура) зараз виправданий", – сказав пєсков.

Нагадаємо

На окупованих росією українських територіях разом зі значним обмеженням доступу до YouTube припинила працювати і частина VPN-сервісів. Cервіси Lantern та NTHLink не працюють повністю.

"Не як у Північній Кореї, але потрібна": Сирський про запровадження цензури 23.01.25, 19:50 • 32185 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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