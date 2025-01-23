"Не як у Північній Кореї, але потрібна": Сирський про запровадження цензури

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що під час війни необхідна цензура. Про це Сирський розповів в інтерв’ю Радіо Байрактар, передає УНН.

Потрібна (цензура - ред.). Я не хочу запровадити диктатуру, як у Північній Кореї, я просто хочу сказати, що війна… не ми ж одні воюємо у всьому світі і склався певний комплекс дій, які треба обов’язково виконувати. Власне вони визначаються законом України про військовий стан. Ви знаєте, що там є багато обмежень, які вводяться. Це обмеження не просто якась новина, якесь вимагання когось обмежити в правах, це просто необхідність, - сказав Сирський.

Він навів приклад, коли потрібно було тримати в таємниці від ворога деталі операцій ЗСУ у Харківській та Курській областях. Тоді завдяки тиші в ефірі росіяни думали, що українська армія вже не спроможна на активні бойові дії.

Треба розповідати про реальний стан, щоб люди розуміли, що війна ось вона тут, поруч із нами. Що люди тут зазнають поранення і, на жаль, бувають убиті. Щоб не було такої різкої різниці між фронтом і тилом, - додав Сирський.

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