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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Не как в Северной Корее, но нужна": Сырский о введении цензуры

«Не как в Северной Корее, но нужна": Сырский о введении цензуры

Киев  •  УНН

 • 11225 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости цензуры в условиях войны, но не как в Северной Корее. По его словам, это помогает сохранять тайну военных операций.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что во время войны необходима цензура. Об этом Сырский рассказал в интервью Радио Байрактар, передает УНН.

Нужна (цензура - ред.). Я не хочу ввести диктатуру, как в Северной Корее, я просто хочу сказать, что война... не мы же одни воюем во всем мире и сложился определенный комплекс действий, которые надо обязательно выполнять. Собственно они определяются законом Украины о военном положении. Вы знаете, что там есть много ограничений, которые вводятся. Это ограничение не просто какая-то новость, какое-то требование кого-то ограничить в правах, это просто необходимость,

- сказал Сырский.

Он привел пример, когда нужно было держать в тайне от врага детали операций ВСУ в Харьковской и Курской областях. Тогда благодаря тишине в эфире россияне думали, что украинская армия уже не способна на активные боевые действия.

Надо рассказывать о реальном положении, чтобы люди понимали, что война вот она здесь, рядом с нами. Что люди здесь получают ранения и, к сожалению, бывают убиты. Чтобы не было такой резкой разницы между фронтом и тылом,

- добавил Сырский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп хочет вскоре встретиться с российским диктатором владимиром путиным, чтобы поскорее закончить войну россии против Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donald-trampДональд Трамп
severnaya-koreyaСеверная Корея
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
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