«Не как в Северной Корее, но нужна": Сырский о введении цензуры
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости цензуры в условиях войны, но не как в Северной Корее. По его словам, это помогает сохранять тайну военных операций.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что во время войны необходима цензура. Об этом Сырский рассказал в интервью Радио Байрактар, передает УНН.
Нужна (цензура - ред.). Я не хочу ввести диктатуру, как в Северной Корее, я просто хочу сказать, что война... не мы же одни воюем во всем мире и сложился определенный комплекс действий, которые надо обязательно выполнять. Собственно они определяются законом Украины о военном положении. Вы знаете, что там есть много ограничений, которые вводятся. Это ограничение не просто какая-то новость, какое-то требование кого-то ограничить в правах, это просто необходимость,
Он привел пример, когда нужно было держать в тайне от врага детали операций ВСУ в Харьковской и Курской областях. Тогда благодаря тишине в эфире россияне думали, что украинская армия уже не способна на активные боевые действия.
Надо рассказывать о реальном положении, чтобы люди понимали, что война вот она здесь, рядом с нами. Что люди здесь получают ранения и, к сожалению, бывают убиты. Чтобы не было такой резкой разницы между фронтом и тылом,
Напомним
Президент США Дональд Трамп хочет вскоре встретиться с российским диктатором владимиром путиным, чтобы поскорее закончить войну россии против Украины.