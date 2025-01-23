Трамп хоче зустрітися з путіним найближчим часом для закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп хоче невдовзі з російським диктатором володимиром путіним, щоб скоріше закінчити війну росії проти України. Про це він сказав під час звернення та діалогу в Давосі, передає УНН.

Я також хочу зустрітися невдовзі з президентом путіним. Це стосується не лише економіки, це стосується питання мільйонів життів. Помирають чудові молоді люди, помирають на полі бою, помирають від куль. Як я багато разів казав, що Україна - це рівнинна країна, і там буквально немає де сховатися. Єдина річ, яка зупиняє ворожі кулі, це тіло людей. Я бачив фотографії того, що відбувається. Це справжнє звірство, справжня різанина, справжня бійня. Я говорю не про економіку, я говорю не про природні ресурси, я говорю про… стільки молодих людей, які помирають на полі бою, мільйони людей помирають, руйнуються цілі міста - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп сподівається, що Китай допоможе зупинити війну між Україною і росії. Трамп говорив про це з китайським лідером Сі Цзіньпіном.