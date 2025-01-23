Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Президент США Дональд Трамп хочет вскоре с российским диктатором владимиром путиным, чтобы поскорее закончить войну россии против Украины. Об этом он сказал во время обращения и диалога в Давосе, передает УНН.

Я также хочу встретиться вскоре с президентом путиным. Это касается не только экономики, это касается вопроса миллионов жизней. Умирают замечательные молодые люди, умирают на поле боя, умирают от пуль. Как я много раз говорил, что Украина - это равнинная страна, и там буквально негде спрятаться. Единственная вещь, которая останавливает вражеские пули, это тело людей. Я видел фотографии того, что происходит. Это настоящее зверство, настоящая резня, настоящая бойня. Я говорю не об экономике, я говорю не о природных ресурсах, я говорю о... столько молодых людей, которые умирают на поле боя, миллионы людей умирают, разрушаются целые города - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп надеется, что Китай поможет остановить войну между Украиной и россии. Трамп говорил об этом с китайским лидером Си Цзиньпином.