Трамп сподівається, що Китай допоможе зупинити війну рф в Україні

Президент США Дональд Трамп сподівається, що Китай допоможе зупинити війну між Україною і ррсій. Трамп говорив про це з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це він сказав під час звернення та діалогу в Давосі, передає УНН.

"Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною та рф. Я згадав про це під час телефонної розмови з Сі і сподіваюся, що ми зможемо об'єднати зусилля і покласти цьому край", - заявив Трамп.

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