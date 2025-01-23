Трамп сподівається, що Китай допоможе зупинити війну рф в Україні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном про війну в Україні. Трамп розраховує на допомогу Китаю в припиненні конфлікту між Україною та рф.
Президент США Дональд Трамп сподівається, що Китай допоможе зупинити війну між Україною і ррсій. Трамп говорив про це з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це він сказав під час звернення та діалогу в Давосі, передає УНН.
"Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною та рф. Я згадав про це під час телефонної розмови з Сі і сподіваюся, що ми зможемо об'єднати зусилля і покласти цьому край", - заявив Трамп.
Як США будуть добиватися завершення війни рф проти України? Трамп розповів23.01.2025, 18:51 • 27572 перегляди
Раніше
Президент США Дональд Трамп попросив Саудівську Аравію знизити ціни на нафту. Він заявив, що якби ціна знизилася, то війна Росії в Україні швидко б закінчилася.