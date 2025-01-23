Як США будуть добиватися завершення війни рф проти України? Трамп розповів

Президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація буде добиватися заключення мирної угоди між Україною та росією, адже такого конфлікту світ не бачив з часів Другої світової війни. Про це він сказав під час звернення та діалогу в Давосі, передає УНН.

Ми будемо працювати над тим, щоб добитися мирної угоди між росією і Україною. Тисячі загинули в ході цієї війни. Ніхто подібного ще не бачив. Мільйони українців, мільйони росіян страждають. Ніхто не бачив подібного з часів Другої світової війни - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав росію укласти угоду про припинення війни проти України, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти москви.