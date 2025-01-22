Трамп пригрозив росії новими санкціями, якщо вона не припинить війну в Україні

Президент США Дональд Трамп закликав росію укласти угоду про припинення війни проти України, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти москви. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Я не хочу завдати шкоди росії. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з президентом путіним. Ми ніколи не повинні забувати, що росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши під час цього майже 60 млн життів. Зважаючи на все це, я зроблю велику послугу росії, чия економіка зазнає краху, і президенту путіну. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Далі буде тільки гірше - написав Трамп.

Він зазначив, що якщо найближчим часом не буде укладено угоди про припинення війни, в нього не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що росія продає США та іншим країнам.

Давайте закінчимо цю війну, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом. Ми можемо зробити це легким або важким способом - і легкий спосіб завжди кращий. Настав час укласти угоду. Жодне життя більше не повинно бути втрачено - додав Трамп.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з російським диктатором володимиром путіним не можна говорити на рівних, бо він розуміє лише мову сили.