Починати будь-які перемовини без України буде програшем - Президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з російським диктатором володимиром путіним не можна говорити на рівних, бо він розуміє лише мову сили. Про це заявив Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради, пише УНН.

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Зеленський впевнений, що путін не бажає, аби Україна залишалася сильною та незалежною державною з гарантіями безпеки. Тож на нього необхідно тиснути, а не спілкуватися на рівних.

"Я не дуже в це вірю, що на сьогодні в його голові є розуміння того, як вийти з цієї війни, щоб Україна залишилась Україною сильною, незалежною з гарантіями безпеки. Він того не хоче, я впевнений, але що у нього є якесь бачення виходу", - зазначив Президент.

Питання не починати будь-які перемовини без України, бо це програш. А друга історія, не починати з того що "що ти хочеш?", "що ти пропонуєш?". Тобто путіна не можна субʼєктизувати в цій історії. Він порушив все, він винен. Він повинен знати, що він порушив, помилився тощо. Але просто так його вже не зупиниш, і треба вже говорити з позиції сили. Тому що, якщо починати з ним говорити на рівних, я думаю що це програш для України - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Команди президентів України та США працюють над організацією зустрічі Зеленського і Трампа. Конкретна дата зустрічі наразі не визначена, але переговори тривають.