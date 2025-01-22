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Конкретної дати зустрічі з Трампом ще немає - Зеленський

Конкретної дати зустрічі з Трампом ще немає - Зеленський

Київ • УНН

 • 31083 перегляди

Команди президентів України та США працюють над організацією зустрічі Зеленського і Трампа. Конкретна дата зустрічі наразі не визначена, але переговори тривають.

Організація зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа перебуває в процесі. Команди двох президентів працюють над організацією. Про це заявив Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради, пише УНН.

Деталі 

Зеленський зазначив, що їхні з Трампом команди працюють над організацією спільної зустрічі, утім, конкретної дати наразі немає.

Наші команди працювали над організацією зустрічі, і вони зараз в процесі. Я думаю ви знаєте це прекрасно, що юридично до інавгурації ніхто не хотів мати якихось дуже конкретних кроків щодо майбутнього, майбутніх планів або бачення. Тобто у нас було кілька розмов, вони дійсно були більш, я б так сказав, атмосферними. Вони були і зустрічі тощо. Але окрім цього ми говорили про те, що відбувається, де ми знаходимось, що на мою думку ми очікуємо від "рускіх" і що потрібно Україні. Усе одно це були загальні зустрічі, щоби наші команди напрацювали технічно перехід до кроків. Нам потрібно, щоб команди попрацювали, і буде організовано зустріч. Поки що в мене немає дати

- сказав Зеленський.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче конкретних гарантій безпеки від союзу Америки та Європи й що він буде про це говорити з президентом США.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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