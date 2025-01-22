Конкретной даты встречи с Трампом еще нет - Зеленский

Организация встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа находится в процессе. Команды двух президентов работают над организацией. Об этом заявил Зеленский во время встречи с представителями Международной медиарады, пишет УНН.

Детали

Зеленский отметил, что их с Трампом команды работают над организацией совместной встречи, впрочем, конкретной даты пока нет.

Наши команды работали над организацией встречи, и они сейчас в процессе. Я думаю вы знаете это прекрасно, что юридически до инаугурации никто не хотел иметь каких-то очень конкретных шагов относительно будущего, будущих планов или видения. То есть у нас было несколько разговоров, они действительно были более я бы так сказал атмосферными. Они были и встречи и тому подобное. Но кроме этого мы говорили о том, что происходит, где мы находимся, что по моему мнению мы ожидаем от «русских» и что нужно Украине. Все равно это были общие встречи, чтобы наши команды наработали технически переход к шагам. Нам нужно, чтобы команды поработали и будет организована встреча. Пока у меня нет даты