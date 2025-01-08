Конкретні гарантії безпеки: Зеленський розповів про, що буде говорити з президентом США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче конкретних гарантій безпеки від союзу Америки та Європи й, що він буду про це говорити з президентом США. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, передає УНН.

"Ми хочемо конкретних гарантій безпеки й ми просимо про це від союзу Америки та Європи. Я про це буду говорити з президентом США", - сказав Зеленський.

Також Зеленський коментуючи заяву Трампа щодо України в НАТО заявив, що не потрібно робити поспішних висновків про політику США.

Доповнення

Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття" росії у звʼязку з тим, що Джо Байден нібито порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО.

"Більшою частиною проблеми було те, що росія багато років, задовго до путіна, говорила, що НАТО не має бути в Україні. Це було, начебто, викарбовано в камені", - сказав Трамп.

"І десь у процесі Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. Ну, для росії мати когось прямо на порозі - я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього", - додав новообраний президент США.

На питання журналіста пояснити, коли саме США заперечували можливість вступу України в НАТО, обраний президент заявив: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяву новообраного президента США Дональда Трампа щодо членства України в НАТО та заявив, що росія не змінила свою риторику капітуляції та ультиматумів.