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Сибіга прокоментував заяву Трампа про членство України в НАТО

Сибіга прокоментував заяву Трампа про членство України в НАТО

Київ • УНН

 • 59855 перегляди

Міністр закордонних справ України прокоментував слова Трампа про членство України в НАТО. Сибіга наголосив, що Росія не змінила свою риторику капітуляції та ультиматумів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяву новообраного президента США Дональда Трампа щодо членства України в НАТО та заявив, що росія не змінила свою риторику капітуляції та ультиматумів. Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.

Сибігу попросили прокоментувати, як Україна розцінює вчорашні публічні заяви Дональда Трампа щодо майбутнього членства України в НАТО, щодо того, що він може зрозуміти рф, він відповів: "Я точно знаю, що спільний інтерес трансатлантичної спільноти - це досягнення стійкого, справедливого, всеосяжного миру. Я точно можу сказати, що росія прагне війни та знищення України. Я точно можу сказати, що росія не змінила свою риторику - риторику капітуляції та ультиматумів".

Глава МЗС зазначив, що найкращим форматом обміну думками є формат прямого спілкування.

"Тому ми надзвичайно зацікавлені в активному діалозі, в тому числі на рівні лідерів й саме цей формат дозволяє дуже дієво обмінюватися думками, як щодо причин, так й щодо наслідків", - заявив Сибіга.

Контекст

Як пише BBC, з відповідей Трампа на запитання про Україну було очевидно, що його, як і раніше, більше цікавить можливість покритикувати Джо Байдена, ніж реальні обставини конфлікту та можливості його врегулювання.

Він знову наголосив, що якби він був президентом, ця війна ніколи не почалася б.

Трамп також заявив, що "може зрозуміти почуття" Росії у звʼязку з тим, що Джо Байден нібито порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО.

"Більшою частиною проблеми було те, що Росія багато років, задовго до Путіна, говорила, що НАТО не має бути в Україні. Це було, начебто, викарбовано в камені", - сказав Трамп.

"І десь у процесі Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. Ну, для Росії мати когось прямо на порозі - я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього", - додав новообраний президент США.

На питання журналіста пояснити, коли саме США заперечували можливість вступу України в НАТО, обраний президент заявив: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".

Трамп заявив, що країни НАТО повинні витрачати 5% ВВП на оборону07.01.25, 20:39 • 21894 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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