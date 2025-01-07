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Трамп заявив, що країни НАТО повинні витрачати 5% ВВП на оборону

Трамп заявив, що країни НАТО повинні витрачати 5% ВВП на оборону

Київ • УНН

 • 21894 перегляди

Дональд Трамп заявив про необхідність збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП замість поточних 2%. Генсек НАТО Марк Рютте припускає можливе підвищення витрат до 3% ВВП.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні витрачати на оборону 5% ВВП, підвищивши свої вимоги до європейських союзників більш ніж вдвічі порівняно з нинішньою цільовою метою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

"Я думаю, що НАТО має мати 5%. Я змусив їх заплатити 2%", — сказав Трамп під час пресконференції, маючи на увазі тиск, який він чинив під час свого першого терміну.

Зазначається, що жодна країна НАТО зараз не витрачає 5% валового внутрішнього продукту на оборону, включаючи США.

Погрози Трампа вийти з Організації Північноатлантичного договору та повномасштабне вторгнення путіна в Україну у 2022 році переконали багатьох членів НАТО в тому, що їм необхідно посилити власну європейську оборону.

Генеральний секретар Марк Рютте дав зрозуміти, що НАТО, ймовірно, збільшить витрати щонайменше до 3% ВВП, оскільки намагається встановити нові вимоги щодо видатків на озброєння та оборону для своїх членів.

Доповнення

В грудні 2024 року Financial Times повідомляло, що команда Дональда Трампа повідомила європейським лідерам про намір нової адміністрації вимагати від країн НАТО значного збільшення оборонних витрат – до 5% від їхнього ВВП.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо новообраний президент США вийде з НАТО — путін знищить всю Європу. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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