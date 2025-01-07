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Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить 5% ВВП на оборону

Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить 5% ВВП на оборону

Киев  •  УНН

 • 2812 просмотра

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Дональд Трамп заявил о необходимости увеличения расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП вместо текущих 2%. Генсек НАТО Марк Рютте предполагает возможное повышение расходов до 3% ВВП.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП, повысив свои требования к европейским союзникам более чем вдвое по сравнению с нынешней целевой целью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

"Я думаю, что НАТО должно иметь 5%. Я заставил их заплатить 2%", - сказал Трамп во время пресс-конференции, имея в виду давление, которое он оказывал во время своего первого срока.

Отмечается, что ни одна страна НАТО сейчас не тратит 5% валового внутреннего продукта на оборону, включая США.

Угрозы Трампа выйти из Организации Североатлантического договора и полномасштабное вторжение путина в Украину в 2022 году убедили многих членов НАТО в том, что им необходимо усилить собственную европейскую оборону.

Генеральный секретарь Марк Рютте дал понять, что НАТО, вероятно, увеличит расходы как минимум до 3% ВВП, поскольку пытается установить новые требования по расходам на вооружение и оборону для своих членов.

Дополнение

В декабре 2024 года Financial Times сообщало, что команда Дональда Трампа сообщила европейским лидерам о намерении новой администрации требовать от стран НАТО значительного увеличения оборонных расходов - до 5% от их ВВП.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если новоизбранный президент США выйдет из НАТО - путин уничтожит всю Европу. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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