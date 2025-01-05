Вихід США з НАТО стане катастрофою для Європи — Зеленський

Якщо новообраний президент США вийде з НАТО — путін знищить всю Європу. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час інтервʼю американському подкастеру Лексу Фрідману, пише УНН.

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Зеленський зазначив, що путін добре розуміє свої помилки під час повномасштабної війни, тож врахує їх та підготується краще.

путін хто угодно, вбивця хто угодно, но не дурак. Він підготується. Він знає всі помилки. Він розуміє, як ми розбили його армію після початку вторгнення. Він зрозумів, що це не радянська війна і з нами так не вийде. Він пустить все на виробництво зброї. У нього буде дуже багато зброї і буде дуже велика армія. І ви думаєте, що після такого приниження чотири роки не було війни, він не добив нас, він повернеться і буде боротися тільки з нами, тільки з Україною? Він знищить все навколо