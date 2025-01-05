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Вихід США з НАТО стане катастрофою для Європи — Зеленський

Вихід США з НАТО стане катастрофою для Європи — Зеленський

Київ • УНН

 • 23434 перегляди

Президент Зеленський заявив, що вихід США з НАТО за нового президента призведе до знищення Європи путіним. За його словами, путін врахує помилки війни в Україні та підготується краще.

Якщо новообраний президент США вийде з НАТО — путін знищить всю Європу. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час інтервʼю американському подкастеру Лексу Фрідману, пише УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що путін добре розуміє свої помилки під час повномасштабної війни, тож врахує їх та підготується краще.

путін хто угодно, вбивця хто угодно, но не дурак. Він підготується. Він знає всі помилки. Він розуміє, як ми розбили його армію після початку вторгнення. Він зрозумів, що це не радянська війна і з нами так не вийде. Він пустить все на виробництво зброї. У нього буде дуже багато зброї і буде дуже велика армія. І ви думаєте, що після такого приниження чотири роки не було війни, він не добив нас, він повернеться і буде боротися тільки з нами, тільки з Україною? Він знищить все навколо

- говорить Зеленський.

Крім того, президент України зазначив, що вихід США з НАТО знищить Європу.

Є ризик, що президент Трамп вийде із НАТО, і якщо це так вийде — путін знищить Європу

- сказав президент України.

Нагадаємо 

Президент України повідомив, що очікує зустрічі з Трампом, а також переконаний, що путін боїться новообраного президента США.

Зеленський: Трамп може зупинити путіна, бо путін його боїться05.01.25, 22:21 • 23637 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика

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