Зеленський: Трамп може зупинити путіна, бо путін його боїться
Київ • УНН
Президент України повідомив, що очікує зустрічі з Трампом
Президент Володимир Зеленський очікує, що буде одним з перших з ким зустрінеться Дональд Трамп після інавгурації на посаду президента США. І Зеленський розраховує на Трампа, адже його боїться російський диктатор володимир путін Про це Зеленський повідомив під час інтервʼю американському подкастеру Лексу Фрідману, пише УНН.
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Зокрема, Зеленський поділився, що під час телефонної розмови, Трамп сказав, що очікує їхню зустріч, щоб обговорити питання України.
"Миру хоче Україна, миру хоче Америка. З Трампом ми повинні сідати на переговори в першу чергу. Він мені по телефону казав, що очікує нашої зустрічі і мій офіційний візит буде першим або одиним з перших до нього",— говорить президент.
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Крім того, він вважає, що для Трампа ця розмова так само важлива, а питання України є одним з найактуальніших.
"Я дуже вірю, довіряю його словам. У нас є багато планів, на які можна спиратися. І ці плани багатьма країнами підтримуються. Але нам потрібен його [Трампа] бачення. Він повинен подивитись на всі деталі. Бо він може зупинити путіна, бо путін його боїться. Факт",—сказав Зеленський.
Водночас Зеленський зауважив, що Трамп стане президентом демократичної країни і на відміну від диктатора путіна, піде з посади після завершення своєї каденції. А путін може залишитися і знищити Україну, врахувавши минулі помилки.
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Президент України заявив, що не може приїхати на інавгурацію Трампа без прямого запрошення, особливо під час війни. Трамп підтвердив, що не запрошував Зеленського, але готовий його прийняти.