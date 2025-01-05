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Зеленський: Трамп може зупинити путіна, бо путін його боїться

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Президент України повідомив, що очікує зустрічі з Трампом

Президент Володимир Зеленський очікує, що буде одним з перших з ким зустрінеться Дональд Трамп після інавгурації на посаду президента США. І Зеленський розраховує на Трампа, адже його боїться російський диктатор володимир путін Про це Зеленський повідомив під час інтервʼю американському подкастеру Лексу Фрідману, пише УНН.

Деталі

Зокрема, Зеленський поділився, що під час телефонної розмови, Трамп сказав, що очікує їхню зустріч, щоб обговорити питання України.

"Миру хоче Україна, миру хоче Америка. З Трампом ми повинні сідати на переговори в першу чергу. Він мені по телефону казав, що очікує нашої зустрічі і мій офіційний візит буде першим або одиним з перших до нього",— говорить президент.

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Крім того, він вважає, що для Трампа ця розмова так само важлива, а питання України є одним з найактуальніших.

"Я дуже вірю, довіряю його словам. У нас є багато планів, на які можна спиратися. І ці плани багатьма країнами підтримуються. Але нам потрібен його [Трампа] бачення. Він повинен подивитись на всі деталі. Бо він може зупинити путіна, бо путін його боїться. Факт",—сказав Зеленський.

Водночас Зеленський зауважив, що Трамп стане президентом демократичної країни і на відміну від диктатора путіна, піде з посади після завершення своєї каденції. А путін може залишитися і знищити Україну, врахувавши минулі помилки.

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Нагадаємо 

Президент України заявив, що не може приїхати на інавгурацію Трампа без прямого запрошення, особливо під час війни. Трамп підтвердив, що не запрошував Зеленського, але готовий його прийняти.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика

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