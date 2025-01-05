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Зеленский: Трамп может остановить путина, потому что путин его боится

Зеленский: Трамп может остановить путина, потому что путин его боится

Киев  •  УНН

 • 4135 просмотра

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Президент Украины сообщил, что ожидает встречи с Трампом

Президент Владимир Зеленский ожидает, что будет одним из первых с кем встретится Дональд Трамп после инаугурации на пост президента США. И Зеленский рассчитывает на Трампа, ведь его боится российский диктатор владимир путин Об этом Зеленский сообщил во время интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, пишет УНН.

Детали

В частности, Зеленский поделился, что во время телефонного разговора, Трамп сказал, что ожидает их встречу, чтобы обсудить вопросы Украины.

"Мира хочет Украина, мира хочет Америка. С Трампом мы должны садиться на переговоры в первую очередь. Он мне по телефону говорил, что ожидает нашей встречи и мой официальный визит будет первым или одним из первых к нему",- говорит президент.

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Кроме того, он считает, что для Трампа этот разговор так же важен, а вопрос Украины является одним из самых актуальных.

"Я очень верю, доверяю его словам. У нас есть много планов, на которые можно опираться. И эти планы многими странами поддерживаются. Но нам нужно его [Трампа] видение. Он должен посмотреть на все детали. Потому что он может остановить путина, потому что путин его боится. Факт",-сказал Зеленский.

В то же время Зеленский отметил, что Трамп станет президентом демократической страны и в отличие от диктатора путина, уйдет с должности после завершения своей каденции. А путин может остаться и уничтожить Украину, учитывая прошлые ошибки.

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Напомним 

Президент Украины заявил, что не может приехать на инаугурацию Трампа без прямого приглашения, особенно во время войны. Трамп подтвердил, что не приглашал Зеленского, но готов его принять.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика