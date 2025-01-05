Зеленский: Трамп может остановить путина, потому что путин его боится

Президент Владимир Зеленский ожидает, что будет одним из первых с кем встретится Дональд Трамп после инаугурации на пост президента США. И Зеленский рассчитывает на Трампа, ведь его боится российский диктатор владимир путин Об этом Зеленский сообщил во время интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, пишет УНН.

Детали

В частности, Зеленский поделился, что во время телефонного разговора, Трамп сказал, что ожидает их встречу, чтобы обсудить вопросы Украины.

"Мира хочет Украина, мира хочет Америка. С Трампом мы должны садиться на переговоры в первую очередь. Он мне по телефону говорил, что ожидает нашей встречи и мой официальный визит будет первым или одним из первых к нему",- говорит президент.

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Кроме того, он считает, что для Трампа этот разговор так же важен, а вопрос Украины является одним из самых актуальных.

"Я очень верю, доверяю его словам. У нас есть много планов, на которые можно опираться. И эти планы многими странами поддерживаются. Но нам нужно его [Трампа] видение. Он должен посмотреть на все детали. Потому что он может остановить путина, потому что путин его боится. Факт",-сказал Зеленский.

В то же время Зеленский отметил, что Трамп станет президентом демократической страны и в отличие от диктатора путина, уйдет с должности после завершения своей каденции. А путин может остаться и уничтожить Украину, учитывая прошлые ошибки.

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Напомним

Президент Украины заявил, что не может приехать на инаугурацию Трампа без прямого приглашения, особенно во время войны. Трамп подтвердил, что не приглашал Зеленского, но готов его принять.