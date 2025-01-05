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"Я в гості без запрошення не можу": Зеленський про приїзд на інавгурацію Трампа

"Я в гості без запрошення не можу": Зеленський про приїзд на інавгурацію Трампа

Київ • УНН

 • 25242 перегляди

Президент України заявив, що не може приїхати на інавгурацію Трампа без прямого запрошення, особливо під час війни. Трамп підтвердив, що не запрошував Зеленського, але готовий його прийняти.

Президент Володимир Зеленський коментуючи свій можливий приїзд на інавгурацію президента США Дональда Трампа заявив, що він не може приїздити в гості без запрошення. Про це він сказав в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.

Я б хотів ( бути на інавгурації Трампа - ред.). Авжеж, я буду дивитися на те, що в нас зараз відбувається, тому що є моменти важкі, ескалаційні, багато ракет. Але, чесно, ну я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо президент Трамп напряму мене не запросить. Це просто не красиво, тому що, я знаю, що цілому лідерів, якось не запрошують на інавгурацію президентів США. Я знаю, що є лідери, які самі по собі можуть просто приїхати, захочуть і приїдуть. Для мене це дуже важко, я така людина, я в гості без запрошення не можу

- сказав Зеленський.

Фрідман уточнив, чи потрібне офіційне запрошення.

Ні, я проти будь-якої бюрократії, максимально її прибираю, але там є моменти якісь з безпекою. Я придумав і полетів в США...Я не хочу нікому завдавати клопоту. Тому, якщо він мене запросить, я приїду

- відповів Зеленський.

Фрідман зазначив, що він думав, що Трамп публічно запросив Зеленського.

Доповнення

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не запрошував Президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію 20 січня, але готовий його прийняти.

Трамп не запрошував Зеленського на інавгурацію, але готовий його прийняти16.12.24, 20:02 • 27290 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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