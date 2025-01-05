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"Я в гости без приглашения не могу": Зеленский о приезде на инаугурацию Трампа

"Я в гости без приглашения не могу": Зеленский о приезде на инаугурацию Трампа

Киев  •  УНН

 • 7136 просмотра

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Президент Украины заявил, что не может приехать на инаугурацию Трампа без прямого приглашения, особенно во время войны. Трамп подтвердил, что не приглашал Зеленского, но готов его принять.

Президент Владимир Зеленский комментируя свой возможный приезд на инаугурацию президента США Дональда Трампа заявил, что он не может приезжать в гости без приглашения. Об этом он сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН.

Я бы хотел (быть на инаугурации Трампа - ред.). Конечно, я буду смотреть на то, что у нас сейчас происходит, потому что есть моменты тяжелые, эскалационные, много ракет. Но, честно, ну я не могу приехать, особенно во время войны, если президент Трамп напрямую меня не пригласит. Это просто не красиво, потому что, я знаю, что целом лидеров, как-то не приглашают на инаугурацию президентов США. Я знаю, что есть лидеры, которые сами по себе могут просто приехать, захотят и приедут. Для меня это очень тяжело, я такой человек, я в гости без приглашения не могу

- сказал Зеленский.

Фридман уточнил, нужно ли официальное приглашение.

Нет, я против любой бюрократии, максимально ее убираю, но там есть моменты какие-то с безопасностью. Я придумал и полетел в США...Я не хочу никому доставлять хлопот. Поэтому, если он меня пригласит, я приеду

- ответил Зеленский.

Фридман отметил, что он думал, что Трамп публично пригласил Зеленского.

Дополнение

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал Президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию 20 января, но готов его принять.

Трамп не приглашал Зеленского на инаугурацию, но готов его принять16 дек. 2024, 18:02 • 26804 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты