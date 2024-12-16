Трамп не приглашал Зеленского на инаугурацию, но готов его принять
Киев • УНН
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не присылал приглашение Зеленскому на инаугурацию 20 января. Однако он выразил готовность принять украинского президента, если тот захочет приехать.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал Президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию 20 января, но готов его принять. Об этом он сказал во время пресс-конференции во Флориде, передает УНН.
На вопрос, приглашен ли Зеленский на инаугурацию, Трамп ответил: «Нет, но если он захочет приехать, я с удовольствием его приму».
Дополнение
Reuters со ссылкой на источники заявляло, что Трамп на встрече с лидерами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в декабре повторил, что хочет немедленного прекращения огня в Украине и переговоров для быстрого окончания войны.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что для выстраивания отношений нужно время и хорошо, что консультации с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа происходят еще до инаугурации Трампа. Это дает возможность сразу после 20 января начать работать с конкретными темами, а главной является - прекращение войны.