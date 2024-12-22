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Трамп отправил "сообщение" Зеленскому с призывом подумать о прекращении огня с отказом от оккупированных территорий - El Pais

Трамп отправил "сообщение" Зеленскому с призывом подумать о прекращении огня с отказом от оккупированных территорий - El Pais

Киев  •  УНН

 • 2526 просмотра

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Дональд Трамп призвал Зеленского подумать о прекращении огня и отказе от оккупированных территорий. Избранный президент США заявил о нецелесообразности возвращения разрушенных городов.

Избранный президент США Дональд Трамп "отправил сообщение" Владимиру Зеленскому, чтобы он начал думать о прекращении огня и отказе от всех оккупированных российскими войсками территорий, пишет издание El Pais, передает УНН.

Детали

Как пишет El Pais, на этой неделе Трамп обратился со своего гольф-клуба во Флориде к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом начать думать о прекращении огня и отказе от всех оккупированных территорий. "Приятно говорить, что они хотят вернуть свою землю, но города в основном разрушены, - сказал он. "Вы посмотрите на некоторые из этих городов, и там не останется ни одного уцелевшего дома. Так что когда вы говорите "вернуть страну"... Вернуть что? Это 110-летняя реконструкция", - добавил он.

Несмотря на это, несколько европейских источников, пожелавших остаться анонимными, считают, что сигналы, которые посылает республиканец, не являются негативными.

Трамп пообещал остановить войну в течение 24 часов. Он не дал никаких намеков на то, как он это сделает, но его публичная риторика не была обнадеживающей, считает El Pais.

 Напомним

Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Украины заключить соглашение о прекращении войны и призыве к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни один лидер в мире не имеет права проводить переговоры по окончанию войны с российским диктатором Владимиром Путиным без Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
el-paisЭль-Паис
donald-trampДональд Трамп
siriyaСирия
parizhПариж
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина