Трамп заявил о готовности путина к встрече с ним и обсуждению войны в Украине
Киев • УНН
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о желании Путина встретиться с ним как можно быстрее для обсуждения войны. Трамп утверждает, что войны можно было бы избежать при его президентстве.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности российского диктатора Владимира Путина встретиться с ним. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Трампа.
"Одна из вещей, которую я хочу сделать, и быстро, - это встретиться с президентом Путиным, который заявил, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Нам остается дождаться этого, но мы должны остановить эту войну", - подчеркнул Трамп.
Также Трамп снова заявил, что если бы он был президентом - войны бы не было.
"Эта война ужасна (...) Никто никогда не видел ничего подобного. Миллионы солдат уже погибли. Миллионы. Мы видим цифры, которые просто сумасшедшие. Мы должны это остановить. Это бессмысленно. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом. Этой войны никогда бы не было", - заявил он.
Напомним,
По информации западных СМИ, Трамп и Путин якобы пообщались в начале ноября этого года, сразу после выборов президента США. Однако российская сторона отрицает факт разговора.