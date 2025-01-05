Выход США из НАТО станет катастрофой для Европы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что выход США из НАТО при новом президенте приведет к уничтожению Европы путиным. По его словам, путин учтет ошибки войны в Украине и подготовится лучше.
Если новоизбранный президент США выйдет из НАТО - путин уничтожит всю Европу. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, пишет УНН.
Детали
Зеленский отметил, что путин хорошо понимает свои ошибки во время полномасштабной войны, поэтому учтет их и подготовится лучше.
путин кто угодно, убийца кто угодно, но не дурак. Он подготовится. Он знает все ошибки. Он понимает, как мы разбили его армию после начала вторжения. Он понял, что это не советская война и с нами так не получится. Он пустит все на производство оружия. У него будет очень много оружия и будет очень большая армия. И вы думаете, что после такого унижения четыре года не было войны, он не добил нас, он вернется и будет бороться только с нами, только с Украиной? Он уничтожит все вокруг
Кроме того, президент Украины отметил, что выход США из НАТО уничтожит Европу.
Есть риск, что президент Трамп выйдет из НАТО, и если это так получится - путин уничтожит Европу
Напомним
Президент Украины сообщил, что ожидает встречи с Трампом, а также убежден, что путин боится новоизбранного президента США.
Зеленский: Трамп может остановить путина, потому что путин его боится5 янв. 2025, 20:21 • 4649 просмотров