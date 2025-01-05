Выход США из НАТО станет катастрофой для Европы - Зеленский

Если новоизбранный президент США выйдет из НАТО - путин уничтожит всю Европу. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, пишет УНН.

Детали

Зеленский отметил, что путин хорошо понимает свои ошибки во время полномасштабной войны, поэтому учтет их и подготовится лучше.

путин кто угодно, убийца кто угодно, но не дурак. Он подготовится. Он знает все ошибки. Он понимает, как мы разбили его армию после начала вторжения. Он понял, что это не советская война и с нами так не получится. Он пустит все на производство оружия. У него будет очень много оружия и будет очень большая армия. И вы думаете, что после такого унижения четыре года не было войны, он не добил нас, он вернется и будет бороться только с нами, только с Украиной? Он уничтожит все вокруг